Športiaky prešli Slovenskom, aby pomohli deťom s rakovinou

Bratislava 9. júna (TASR) – Od piatka (7. 6.) do nedele sa konala charitatívna jazda cez Slovensko Rally radosti. Tridsať superšportových áut prešlo Slovensko, aby pomohli deťom s onkologickým ochorením. S nápadom spojiť ľudí s rovnakou záľubou, aby sa spoločne angažovali a pomohli dobrej veci, prišli štyria kamaráti Peter Jakabovič, Daniel Čačala, Daniel Minárik a Michal Krajčír, ktorí založili občianske združenie Rally radosti.



"Spočiatku som začínal organizovať menšie akcie na pomoc jednotlivcom na západnom Slovensku, avšak postupná podpora kamarátov a ich širšieho okolia ma povzbudila, aby sme dali dokopy tím a skúsili spraviť niečo väčšie. A tak sa po mnohých stretnutiach a hodinách vymýšľania, organizovania a dohadovania zrodila Rally radosti,“ vysvetľuje Jakabovič. "Verím, že vďaka nej dokážeme pomôcť rodinám, ktoré to potrebujú," dodal. Ľudia mohli prispieť tiež na transparentný účet. Vyzbierané peniaze poputujú do zdravotníckych zariadení v rôznych častiach Slovenska.



Charitatívna jazda sa začala 7. júna na námestí v Trnave a skončila 9. júna v Trenčíne. Za tri dni kolóna prešla tiež mestá Banská Bystrica, Košice, Spišská Sobota a Žilina. V každom meste sa popri sprievodnom programe zbierali peniaze na podporu onkologicky chorých detí.