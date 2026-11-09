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Ráno tma, po práci tma. Ako si v zime vytvoriť chvíľu na regeneráciu
Ráno odchádzate z domu za tmy, cez deň ste v práci a cestou domov už svietia pouličné lampy. O šiestej večer je pocitovo neskorá noc, hoci by ste ešte chceli navariť, trochu sa rozhýbať alebo si konečne sadnúť s knihou.
Autor OTS
Bratislava 9. novembra (OTS) - Najjednoduchšie je zapnúť televízor a nechať zvyšok dňa plynúť. Po pár takýchto večeroch však môžete mať pocit, že celý týždeň patril iba práci a povinnostiam.
Zimný deň sa dá rozdeliť na dve krátke chvíle, ktoré máte vo vlastných rukách. Cez deň si nájdite čas vyjsť von za svetla. Doma si po práci vyhraďte priestor na regeneráciu tela. Jednou z možností je terapia červeným a blízkym infračerveným svetlom. Keď po celom dni cítite napätie v ramenách alebo únavu v nohách, panel vám umožní venovať sa konkrétnej oblasti a na chvíľu prerušiť kolobeh práce, správ a večerných povinností.
Výhodou domáceho panela je, že si naň nemusíte vyhradiť celý večer. Keď prídete z práce, prezlečte sa, na chvíľu sa prejdite a potom si pripravte panel pri stoličke alebo stojane. Vyberte si pohodlnú polohu a nastavte vzdialenosť a čas podľa návodu k zariadeniu. Ak s používaním začínate, konkrétne otázky k nastaveniu nájdete v otázkach a odpovediach o červenom svetle.
Z praktického hľadiska je dobré vybrať si miesto, kde bude panel hneď po ruke. Menší model sa dá umiestniť na vhodný stôl alebo stabilnú plochu. Vyšší model na stojane dáva väčší zmysel, keď chcete v jednej polohe osvetliť väčšiu časť tela. Ak vás zaujíma terapia červeným svetlom, v kategórii panelov Zenlux si môžete porovnať dostupné veľkosti a vybrať si podľa priestoru aj spôsobu použitia.
Pri sezónnej depresii sa používa samostatná metóda, terapia jasným svetlom so špeciálnou lampou. Panel s červeným a blízkym infračerveným svetlom má v tejto rutine inú úlohu. Je určený na cielenú starostlivosť o telo. Ak únava alebo pokles nálady trvajú týždne a zasahujú do bežného života, preberte ich s lekárom alebo psychológom.
Aj malý detail môže rozhodnúť, či si chvíľu na oddych naozaj nájdete. Pripravte si stoličku a miesto pri paneli skôr, než sa pustíte do večere alebo otvoríte pracovné správy. Ak sa večer plní povinnosťami, túto chvíľu si môžete presunúť na skoršie popoludnie alebo si ju nechať na dni, keď pracujete z domu.
Ak sa vám jeden deň nepodarí dodržať plán, skúste sa k nemu vrátiť pri najbližšej príležitosti. Na zimnej rutine je praktické, že jej dĺžku aj čas si môžete upraviť podľa toho, koľko priestoru máte.
Na zajtra si skúste naplánovať dva jednoduché kroky. Po obede vyjdite na chvíľu von, kým je ešte svetlo. Po práci si nechajte pár minút na rozhýbanie a oddych. Ak si do tejto chvíle pridáte červené svetlo, vyberte si oblasť tela, ktorú cez deň najviac zaťažujete. Tak má panel konkrétne miesto vo vašom dni, aj keď je už cestou domov tma.
Zimný deň sa dá rozdeliť na dve krátke chvíle, ktoré máte vo vlastných rukách. Cez deň si nájdite čas vyjsť von za svetla. Doma si po práci vyhraďte priestor na regeneráciu tela. Jednou z možností je terapia červeným a blízkym infračerveným svetlom. Keď po celom dni cítite napätie v ramenách alebo únavu v nohách, panel vám umožní venovať sa konkrétnej oblasti a na chvíľu prerušiť kolobeh práce, správ a večerných povinností.
Červené svetlo ako súčasť oddychu po práciČervené a blízke infračervené svetlo sa vo fotobiomodulácii používa cielene na osvetlenú časť tela. V praxi to znamená, že si vyberiete, čomu sa chcete venovať. Po dni pri počítači to môžu byť ramená. Po dlhom státí alebo chôdzi napríklad nohy. Viac o tom, ako sa svetlo používa, vysvetľuje sprievodca červeným a blízkym infračerveným svetlom od Zenlux.
Výhodou domáceho panela je, že si naň nemusíte vyhradiť celý večer. Keď prídete z práce, prezlečte sa, na chvíľu sa prejdite a potom si pripravte panel pri stoličke alebo stojane. Vyberte si pohodlnú polohu a nastavte vzdialenosť a čas podľa návodu k zariadeniu. Ak s používaním začínate, konkrétne otázky k nastaveniu nájdete v otázkach a odpovediach o červenom svetle.
Z praktického hľadiska je dobré vybrať si miesto, kde bude panel hneď po ruke. Menší model sa dá umiestniť na vhodný stôl alebo stabilnú plochu. Vyšší model na stojane dáva väčší zmysel, keď chcete v jednej polohe osvetliť väčšiu časť tela. Ak vás zaujíma terapia červeným svetlom, v kategórii panelov Zenlux si môžete porovnať dostupné veľkosti a vybrať si podľa priestoru aj spôsobu použitia.
Cez deň si doprajte svetlo, večer priestor pre sebaDenné svetlo pomáha telu nastavovať rytmus bdenia a spánku. Ak ho počas pracovného týždňa vidíte hlavne z kancelárie, skúste si prechádzku presunúť na obed. Stačí mať krátku trasu, ktorá sa zmestí medzi povinnosti. Cez víkend sa dá pobyt vonku spojiť s raňajkami v meste alebo stretnutím s kamarátom. Keď má prechádzka konkrétny čas alebo cieľ, ľahšie si ju v krátkom zimnom dni ustrážite.
Pri sezónnej depresii sa používa samostatná metóda, terapia jasným svetlom so špeciálnou lampou. Panel s červeným a blízkym infračerveným svetlom má v tejto rutine inú úlohu. Je určený na cielenú starostlivosť o telo. Ak únava alebo pokles nálady trvajú týždne a zasahujú do bežného života, preberte ich s lekárom alebo psychológom.
Aj malý detail môže rozhodnúť, či si chvíľu na oddych naozaj nájdete. Pripravte si stoličku a miesto pri paneli skôr, než sa pustíte do večere alebo otvoríte pracovné správy. Ak sa večer plní povinnosťami, túto chvíľu si môžete presunúť na skoršie popoludnie alebo si ju nechať na dni, keď pracujete z domu.
Ak sa vám jeden deň nepodarí dodržať plán, skúste sa k nemu vrátiť pri najbližšej príležitosti. Na zimnej rutine je praktické, že jej dĺžku aj čas si môžete upraviť podľa toho, koľko priestoru máte.
Na zajtra si skúste naplánovať dva jednoduché kroky. Po obede vyjdite na chvíľu von, kým je ešte svetlo. Po práci si nechajte pár minút na rozhýbanie a oddych. Ak si do tejto chvíle pridáte červené svetlo, vyberte si oblasť tela, ktorú cez deň najviac zaťažujete. Tak má panel konkrétne miesto vo vašom dni, aj keď je už cestou domov tma.