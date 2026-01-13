< sekcia Magazín
Rastislav je zdržanlivý
Bratislava 13. januára (TASR) - Mužské meno Rastislav má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená "ten, kto rastie v sláve". Nositeľov tohto mena oslovujeme Rasťo, Rastík a patrí medzi menej zaužívané.
Rasťovia, ktorí oslavujú meniny 13. januára, sú zdržanliví, pedantní ľudia a veľmi dobrí pozorovatelia. Majú svoj vysnívaný svet, do ktorého smie nazrieť len niekoľko blízkych ľudí. Sú sympatickí, rozvážni a materiálne založení.
Rasťovia chcú, aby sme ich ľúbili, ale nie sú si istí, či budú vedieť vyjadriť lásku, ktorú cítia. Reagujú niekedy uštipačne alebo oneskorene.
Aj keď sa zdá, že Rasťovia študujú viac z povinnosti ako z ozajstného záujmu, sú dokonale spôsobilí na dlhotrvajúce štúdium, síce bez nadšenia, ale zato svedomito. Môžu sa stať, napríklad, vysokými úradníkmi, uplatnia sa aj v oblasti priemyslu.
Čo sa týka zdravia, Rasťovia by si mali dávať pozor na pečeň a pľúca. Ich obľúbená farba je červená a biela, ochranná rastlina podbeľ, ochranné kamene tigrie oko, topás a achát.
