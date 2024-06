Rekordný počet škôl vníma dôležitosť vzdelávania o zdravom stravovaní

Bratislava 18. júna (OTS) - Program „Viem, čo zjem“ preto zohráva v tejto oblasti edukácie detí významnú rolu. Svedčí o tom aj ukončený, v poradí už ôsmy ročník programu, do ktorého sa zapojil rekordný počet škôl. Až 27 tisíc žiakov z takmer 500 škôl na celom Slovensku malo možnosť osvojiť si zdravé stravovacie návyky a naučilo sa, ako sa správne hýbať.hovoríPozitívna spätná väzba od učiteľov a žiakov je dôkazom toho, že program Viem, čo zjem, realizovaný s podporou spoločnosti Nestlé, je veľmi prínosným v učebnom procese. Školy mali opäť k dispozícií komplexne vytvorené materiály na výučbu kratšieho projektu alebo tiež rozšíreného voliteľného predmetu. Bonusom sú interaktívne materiály ku každému tematickému celku.Počas školského roka mali žiaci možnosť zapojiť sa aj do súťaže „Zdravý pohyb máme radi“. Tri najúspešnejšie školy získali odmenu v podobe športových pomôcok do školskej telocvične. Tiež si mohli spolu s foodblogerkou Barborou Kyškovou pripraviť dva chutné a zdravé recepty.Program „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta. Na Slovensku sa realizuje v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a stal sa súčasťou Národného programu podpory zdravia. ÚVZ SR program „Viem, čo zjem“ prezentuje vo svojich publikáciách ako príklad dobrej praxe preventívnych programov v zdravotníctve, zameraných na problematiku zdravej výživy a pohybovej aktivity. Viac informácií o programe je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk