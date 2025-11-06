< sekcia Magazín
Renáta je emotívna
Renáty, ktoré majú meniny 6. novembra, sú od prírody silné.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ženské meno Renáta patrí na Slovensku medzi obľúbené. Jeho pôvod je latinský a v preklade znamená "znovuzrodená". Nositeľky tohto krstného mena oslovujeme Reni, Renátka, Renka, Renča.
Renáty, ktoré majú meniny 6. novembra, sú od prírody silné. Zvyčajne sú veľmi emotívne a pomerne aktívne. Nie je vždy ľahké s nimi vychádzať. Odpovedajú aj na menší slovný útok zarážajúcim spôsobom.
Už ako dievčatá majú Renátky ambície a sú výkonné študentky. Keď si niečo vezmú do hlavy, vynaložia maximálne úsilie, aby cieľ dosiahli. Pracovne sú veľmi zdatné, aj keď nie veľmi dôverujú svojím nápadom.
Zdá sa, že celý ich organizmus sa obáva akejsi núdze. Aj preto sú náchylné na priberanie.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby Renáty sú zelená, biela a modrá. Ochranné rastliny slez, šalvia, ochranné kamene granát a chalcedón.
Renáty, ktoré majú meniny 6. novembra, sú od prírody silné. Zvyčajne sú veľmi emotívne a pomerne aktívne. Nie je vždy ľahké s nimi vychádzať. Odpovedajú aj na menší slovný útok zarážajúcim spôsobom.
Už ako dievčatá majú Renátky ambície a sú výkonné študentky. Keď si niečo vezmú do hlavy, vynaložia maximálne úsilie, aby cieľ dosiahli. Pracovne sú veľmi zdatné, aj keď nie veľmi dôverujú svojím nápadom.
Zdá sa, že celý ich organizmus sa obáva akejsi núdze. Aj preto sú náchylné na priberanie.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby Renáty sú zelená, biela a modrá. Ochranné rastliny slez, šalvia, ochranné kamene granát a chalcedón.