Rešpektovaná osobnosť Hollywoodu Jodie Fosterová jubiluje

Los Angeles/Bratislava 19. novembra (TASR) - Nomináciu na prvého Oscara získala už ako štrnásťročná za film Taxikár (1976), kde si zahrala po boku hereckej legendy Roberta De Nira. Ďalšie dve zložité psychologické úlohy – postava vyzývavej servírky Sáry Tobiasovej vo filme Znásilnenie (1988) či mladej citlivej, ale cieľavedomej agentky FBI Clarice Sterilingovej v kultovej snímke Mlčanie jahniat (1991) jej už toto najprestížnejšie ocenenie priniesli.



V sobotu 19. novembra oslávi svoje okrúhle jubileum 60 rokov uznávaná americká herečka, režisérka a producentka Jodie Fosterová. Nenatočila rekordne veľa filmov, ale v tých, v ktorých si zahrala, sa stali nezabudnuteľné. Aj preto sa radí medzi najrešpektovanejšie osobnosti Hollywoodu. Preferuje psychologicky náročné postavy žien so zložitým osudom, hoci so svojimi prenikavými modrými očami a plavými vlasmi by mohla byť ideálom pre romantické komédie.



Alicia Christian "Jodie" Fosterová sa narodila 19. novembra 1962 v Los Angeles v Kalifornii ako najmladšia zo štyroch súrodencov. So svojou matkou - filmovou publicistkou trávila veľmi veľa času v kine. V ranom detstve sa na Jodie prenášala matkina celoživotná láska k temným francúzskym filmom z 50. a 60. rokov.



Už ako trojročná vedela čítať, ako trinásťročná hovorila po francúzsky a v škole patrila medzi premiantov. Jej kariéra sa začala v útlom veku v reklamných spotoch, v siedmich rokoch debutovala v televíznych seriáloch. Na filmovom plátne prvý raz zaujala v snímke Alice tu už nebýva (1974) pod režijným vedením uznávaného Martina Scorseseho.



Práve tento režisér sa Fosterovú rozhodol obsadiť do roly 12-ročnej detskej prostitútky Iris vo filme Taxikár. Skôr, ako sa mohla zúčastniť na natáčaní, musela podstúpiť psychologické vyšetrenie, či je schopná zvládnuť prípadnú traumu vyplývajúcu zo stvárnenia detskej prostitútky. V tom čase hrávala pomerne často a bola doslova živiteľkou rodiny. Koncom 70. rokov sa na čas vytratila zo strieborného plátna a venovala sa štúdiu na univerzite v Yale.



Jej meno médiami rezonovalo pomerne často v súvislosti s atentátom na prezidenta USA Ronalda Reagana, ktorý spáchal fanúšik John Hinckley v snahe jej imponovať. Šokovaná Fosterová zareagovala tým, že sa na šesť rokov úplne stiahla z verejnosti. Bývala v bungalove a snažila sa žiť čo najnenápadnejšie.



Pre Fosterovú sú ženy poznačené utrpením charakteristické už od začiatku jej kariéry. Okrem spomínaných filmov stvárnila aj brutálne znásilnenú ženu vo filme Hotel New Hampshire (1984). Jej umelecká pôsobivosť je však oveľa rozmanitejšia a všetky role stvárňuje maximálne profesionálne. Dokáže pohnúť publikom aj ako romantička v Návrate Sommersbyho (1993), či podvodníčka z westernu Maverick (1994) alebo v úlohe cieľavedomej astronómky vo filme Kontakt (1997).



Bravúrnymi výkonmi očarila aj v snímkach Anna a kráľ (1999), Úkryt (2002) alebo Letový plán (2005). Vo filme Hotel Artemis (2018) si zahrala zdravotnú sestru, ktorá prevádzkuje tajnú pohotovosť pre zločincov. Medzi jej posledné snímky patrí Mauritánec: Denník z Guantánama (2021). Z Fosterovej režisérskych počinov sú známe filmy Človiečik Tate (1991), Domov na sviatky (1995), Bobor (2011), či Hra peňazí (2016).



Herečka má dvoch synov, ale identita ich otcov nie je známa. K lesbickej orientácii sa verejne priznala v roku 2013 počas príhovoru na odovzdávaní Zlatých glóbusov, kde si prevzala cenu za celoživotné dielo.



Jodie Fosterová má na konte okrem dvoch Oscarov aj tri Zlaté glóbusy a mnohé ďalšie ocenenia. Od apríla 2014 žije v manželskom zväzku s herečkou Alexandrou Hedisonovou.







Zdroje:



https://www.britannica.com/biography/Jodie-Foster



https://www.csfd.cz/tvurce/273-jodie-foster/biografie/