Režisér Aristokratky vo vare: Dvojka je vtipnejšia, diváci sa pobavia

Bratislava 23. januára (TASR) - Po úspechu komédie Jiřího Vejdělka Posledná aristokratka (2019), ktorú nakrútil podľa knižnej predlohy Evžena Bočka, mieri do slovenských kín pokračovanie príbehu rodiny Marie Kostkové z Kostky. Filmovú novinku Aristokratka vo vare predstavili v utorok tvorcovia a herci v Bratislave.



"Diváci sa môžu tešiť na to, čo ich tešilo aj v predchádzajúcom filme - rovnako skvelý herecký ansámbel, príjemnú atmosféru filmu a zábavu. Myslím si, že dvojka je ešte vtipnejšia, verím, že sa ešte viac pobavia," povedal pre TASR pred bratislavskou premiérou filmu Vejdělek. Režisér a scenárista posunul dej snímky zo zimnej romantiky do rozkvitnutej jari. "Dvojke sme dali veľkonočnú atmosféru, ktorá je temperamentnejšia aj milostnejšia, pretože je v nej viac milostných motívov," poznamenal Vejdělek, ktorý si aj slovenských divákov získal filmami Účastníci zájazdu, Václav, Ženy v pokušení, Muži v nádeji či Otcova volga.



V novom filme sa v úlohe mladej aristokratky Marie opäť predstaví Yvona Stolařová, jej rodičov Vivian a Franka stvárňujú Tatiana Dyková a Hynek Čermák. Nechýba ich "služobníctvo", zámocká gazdiná v podaní Elišky Balzerovej, hypochondrický údržbár, ktorého hrá Pavel Liška a kastelán Martin Pechlát.



Novou postavou v pokračovaní komédie je živelná pohroma menom Deniska. "Celé dianie na Kostke rozvíri príchod Denisky v podaní Simony Lewandowskej, ktorá na zámku urobí veľkú víchricu a všetkým postavám zamotá hlavu, tých komických situácií tam bude ešte viac ako v jednotke," poznamenal režisér k postave, ktorá rozvíri pokojné vody rodového sídla. Novými postavami sú tiež Šváb z hygieny a jeho priateľka Vostrá, do ktorých Vejdělek obsadil Tomáša Jeřábka a Petru Nesvačilovú.



Film, ktorý v Česku videlo za prvý víkend vrátane predpremiér už 85.000 divákov, nakrúcali opäť najmä na juhomoravskom zámku Milotice, kde sa celá Aristokratka zrodila. Podľa tvorcov sa tam už stala aj súčasťou prehliadok. Spisovateľ Evžen Boček je v Miloticiach kastelánom.



Aristokratka vo vare vstúpi do slovenských kín vo štvrtok 25. januára.