Režisér dokumentu o Iron Maiden: Film je predovšetkým o vytrvalosti
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Legendárna heavy metalová kapela Iron Maiden pôsobí na scéne polstoročie a stále patrí medzi najvplyvnejšie hudobné zoskupenia. Fanúšikov poteší v hudobnom dokumente Iron Maiden: Burning Ambition, ktorý do slovenských kín vstúpi 14. mája.
„Pred päťdesiatimi rokmi začínali hrať v krčmách východného Londýna a postupne sa prepracovali na najväčšie svetové pódiá. Na nich sa udržali dodnes. Kapela Iron Maiden právom patrí medzi najväčšie legendy heavy metalu s miliónmi fanúšikov po celom svete,“ uvádza distribučná spoločnosť CinemArt SK k dokumentu, ktorý tvorcovia vytvorili vďaka prístupu k obrovskému množstvu archívnych materiálov.
Sprievodcami minulosťou a súčasnosťou kapely sú v ňom bývalí a súčasní členovia, ale aj slávni fanúšikovia Iron Maiden ako herec Javier Bardem alebo Lars Ulrich (Metallica), Tom Morello (Rage Against the Machine), Scott Ian (Anthrax) a ďalší.
Vo filme zaznie väčšina skladieb, ktoré sú pre kapelu kľúčové, a tvorcovia nezabudli ani na slávneho maskota kapely Eddieho v originálnych animovaných sekvenciách.
„Náš film je predovšetkým o vytrvalosti. O vytrvalosti, s akou sa kapela odmietala podriadiť meniacim sa hudobným trendom, a napriek tomu rástla rodina jej fanúšikov, ktorí prostredníctvom Iron Maiden a ich hudby nachádzali svoju identitu a pravé priateľstvá,“ hovorí režisér dokumentu Malcolm Venville.
Skupinu Iron Maiden založil v roku 1975 basgitarista Steve Harris a postupne sa z nej stala jedna z najslávnejších kapiel sveta. Od svojho debutového albumu z roku 1980, ktorý niesol rovnaký názov ako kapela, vydali 17 štúdiových albumov, 13 koncertných albumov a 47 singlov, ktorých sa po celom svete predalo viac ako 100 miliónov kusov. Odohrali takmer 2500 koncertov v 64 krajinách a na niektoré z nich ich dopravil Ed Force One, Boeing 757 a neskôr 747, ktorý pilotoval spevák Bruce Dickinson. Získali cenu Grammy a Brit Award a ďalšie ocenenia. Nedávno sa pridali k Rolling Stones a Pink Floyd s vlastnou sériou známok Royal Mail. Rok 2025 znamenal oficiálne 50. výročie kapely, ktoré sa oslavuje dvojročným svetovým turné s názvom Run For Your Lives. Jeho súčasťou je aj koncert v Bratislave, ktorý sa uskutoční 30. mája na najväčšom štadióne Slovenska.
