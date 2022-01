Režisér kultových filmov o The Beatles či Supermanovi slávi 90 rokov

The Beatles, foto z archívu. Foto: TASR/AP Photo

Philadelphia/Bratislava 19. januára (TASR) - Richard Lester bol jedným z najvplyvnejších režisérov 60. rokov a vo svojej kariére pokračoval aj v 70. a začiatkom 80. rokov minulého storočia. Najviac sa preslávil ako režisér filmov o skupine The Beatles: A Hard Day's Night (1964) a Help! (1965).Britský filmový režisér amerického pôvodu, Richard Lester, sa v stredu 19. januára dožíva 90 rokov.Richard Lester sa narodil 19. januára 1932 v meste Philadelphia v americkom štáte Pensylvánia. Mal mimoriadny klavírny talent a v hudobných aktivitách pokračoval aj počas štúdia klinickej psychológie na Pensylvánskej univerzite. Po ukončení školy v roku 1951 pracoval v miestnej televíznej stanici, kde pôsobil ako kulisár a nakoniec sa stal režisérom.Po tom, čo sa presťahoval z Ameriky do Veľkej Británie, začal pracovať pre londýnske televízne štúdiá ako skladateľ aj režisér. V roku 1956 viedol svoj vlastnú show The Dick Lester Show, ktorá ho priviedla k spolupráci s hviezdami mimoriadne populárnej britskej rozhlasovej komediálnej relácie The Goon Show - Spikea Milligana a Petra Sellersa. Program zabával ľudí vďaka svojmu absurdnému humoru - bol tiež satirou na povojnovú spoločnosť, a taktiež paródiou na šoubiznis. Lester dal tomuto rozhlasovému kúsku televíznu podobu. V tomto období režíroval aj reklamy, ku ktorým sa počas svojej kariéry vracal.Uznanie si vyslúžil krátkometrážnou groteskou plnou surrealistických skečov a gagov Hop a skok a stop (The Running Jumping & Standing Still Film, 1959), v ktorej nechýbali Peter Sellers a Spike Milligan. Snímka nominovaná na Oscara sa vyznačovala záľubou v nespútanej komike a absurdite a rýchlym, ale precíznym strihom. Získala si množstvo fanúšikov vrátane skupiny The Beatles.Ďalším známejšími Lesterovým dielami sú hudobný film Jazzová revue (It's Trad, Dad!, 1962) či komediálna snímka Myš na Mesiaci (The Mouse on the Moon, 1963), ktorú produkoval Walter Shenson. Práve on sa stal spojkou medzi úspešnou kapelou The Beatles a režisérom Lesterom. Keď totiž Shenson získal práva na nakrútenie filmu s The Beatles, Lester bol ideálnym režisérom pre tento projekt.Prvý čiernobiely film skupiny The Beatles s názvom Ťažký deň (A Hard Day's Night, 1964) mal očarujúcu spontánnu, improvizačnú energiu, ktorá nielenže vystihovala závratnú eufóriu "beatlemánie", ale ovplyvnila filmovú tvorbu v 60. rokoch všeobecne. Po tejto snímke nasledovala ďalšia spolupráca slávnej kapely a Lestera, a tak sa diváci dočkali tentokrát už farebnej hudobnej komédie Pomoc (Help!, 1965), v ktorej Ringo Starr aj so svojím vzácnym prsteňom uniká pred členmi sekty. Lester v tomto diele plne rozvinul zmysel pre grotesku.S výnimkou filmu Petulia (1968), pomerne jednoduchého príbehu o mimomanželskej afére v San Franciscu, je aj v ostatných Lesterových filmoch zo 60. rokov uplatnené komično v rôznych polohách. Veľkú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes získal za komédiu Fortieľ a ako ho získať (The Knack... and How to Get It, 1965). Legendárny muzikál z Broadway s názvom Cestou na Fórum sa stala čudná vec (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum) adaptoval pre filmové plátno v roku 1966. O rok neskôr sa podpísal pod satirickú vojnovú snímku Ako som vyhral vojnu (How I Won the War, 1967), v ktorej sa objavil okrem Michaela Crawforda aj John Lennon. Ako originálny tvorca so svojskou poetikou sa Lester predviedol snímkou Obývacia spálňa (The Bed Sitting Room, 1969).K jeho neskorším dielam patria Traja mušketieri (The Three Musketeers, 1973) a Traja mušketieri II. (The Four Musketeers, 1974), v ktorých v úlohe d´Artagnana zažiaril Michael York. V roku 1974 nakrútil Lester aj drámu o záchrane ľudských životov s názvom Ohrozenie Britannicu (Juggernaut), kde si napríklad zahrali Richard Harris, Omar Sharif, David Hemmings aj Anthony Hopkins.Lester sa podpísal aj pod pokračovania filmových príbehov o Supermanovi. Snímku Superman II (1980) nakrútil s režisérom prvej časti Richardom Donnerom, film Superman III (1983) už režíroval sám. Komiksového hrdinu stvárnil opäť Christopher Reeve.Po filme Návrat mušketierov (The Return of the Musketeers, 1989) sa Richard Lester prakticky stiahol z filmovej tvorby, údajne skľúčený nešťastnou náhodnou smrťou svojho dlhoročného kolegu, komediálneho herca Roya Kinneara priamo na pľaci. Na krátky čas ho k práci prilákal niekdajší člen skupiny Beatles Paul McCartney, ktorý využil režisérov talent pri nakrúcaní koncertného celovečerného filmu Paul McCartney's Get Back (1991).