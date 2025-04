Režisér filmu s M.Donutilom a B.Polívkom: Vážne témy v ňom nehľadajte

Bratislava 5. apríla (TASR) - Ako sa nám to mohlo stať?! je názov novej celovečernej komédie, ktorá po rokoch spojila legendárnych českých hercov Miroslava Donutila a Bolka Polívku. Film režiséra Petra Zahrádku (Chlap na striedačku, Láska na špičkách) prináša okrem humoru a nečakaných situácií stret dvoch úplne odlišných rodín, ktoré spája plánovaná svadba ich detí a tiež šokujúce výsledky testov DNA.



„Náš film je čistá komédia, ktorá si neberie servítky s ničím a nikým. Padni, komu padni. Žiadne vážne témy v ňom nehľadajte. Chceme hlavne pobaviť a stret rôznych svetov tomu výborne nahráva,“ hovorí o snímke režisér Zahrádka. V ďalších úlohách hrajú Jitka Čvančarová, Eva Leinweberová, Simona Lewandovská, Jiří Ployhar, Ondřej Bauer, Tereza Blažková a Filip Červenka.







Snímku uvádza v slovenských kinách od 27. marca distribučná spoločnosť Continental film. Dej zabaví divákov stretom dvoch úplne odlišných rodín - aristokratických Cimburk-Kolovratníkovcov a skromnejších Novákovcov. Stretávajú sa pri príležitosti plánovanej svadby svojich dospelých detí. Budúca nevesta a ženích dajú rodičom ako darček DNA testy, čo vedie k nečakaným a vtipným odhaleniam. „Spochybnia ich rodinné predstavy a zbúrajú všetky predsudky, ktorých majú prítomní požehnane,“ dodáva distribučná spoločnosť.



„Miroslav Donutil a Bolek Polívka sú jednými z najlepších komikov u nás, a to už dlhú dobu. Sú to zrelí sedemdesiatnici, ale pred kamerou sú obaja stále nezastaviteľní,“ komentoval režisér herecké výkony dvojice v príbehu, ktorý humorne skúma témy spoločenskej triedy a identity a ponúka satirický pohľad na rodinné vzťahy.