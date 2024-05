Režisér hororu Hostel avizuje slovenským divákom novinku Borderlands

Bratislava 26. mája (TASR) - Tvorca známej hororovej série Hostel Eli Roth predstavuje slovenským divákom novú snímku Borderlands. Americký režisér ju nakrútil podľa jednej z najpredávanejších sérií videohier. Ako uvádza Roth vo videu venovanom fanúšikom hier a sci-fi filmov, v očakávanej snímke hrajú známi hollywoodski herci Cate Blanchettová, Kevin Hart a Jack Black.



Držiteľka dvoch Oscarov, štyroch cien BAFTA a štyroch Zlatých glóbusov, austrálska herečka Cate Blanchettová, sa vo vesmírnej bojovej odysei predstaví ako Lilith. Neslávne známa lovkyňa ľudí so záhadnou minulosťou sa neochotne vracia do svojho domova na Pandoru, najchaotickejšiu planétu v celej galaxii. "Jej úlohou bude nájsť zmiznutú dcéru Atlasa (Édgar Ramírez). Lilith vytvorí počas misie nečakané spojenectvo so skúseným žoldnierom Rolandom (Kevin Hart), divokou predpotopnou demolátorkou Tiny Tiny (Ariana Greenblattová), Tininým svalnatým ochrancom Kriegom (Florian Munteanu), čudáckou vedkyňou Tannis (Jamie Lee Curtisová) a múdrym robotom Claptrapom (Jack Black)," približuje snímku, ktorá bude zrejme akčným, zábavným sci-fi, distribučná spoločnosť Bontonfilm.



Ako ďalej vysvetľuje, títo nepravdepodobní hrdinovia musia spoločne bojovať proti mimozemskému druhu a nebezpečným banditom, aby odhalili jedno z najvýbušnejších tajomstiev Pandory. "Osud vesmíru môže byť v ich rukách - oni však budú bojovať za čosi viac: jeden za druhého," dodáva distribučná spoločnosť.



Premiéra americkej sci-fi akčnej komédie Borderlands je naplánovaná na 8. augusta.