Režisér Karel Smyczek, tvorca komédie Sněženky a machři, má 75 rokov

Bratislava 31. marca (TASR) – Režisér Karel Smyczek je čerstvý držiteľm Českého leva za mimoriadny prínos pre českú kinematografiu. Väčšina divákov si ho spája s nezabudnuteľnou komédiou Sněženky a machři z roku 1982. Príbeh o gymnazistoch na lyžiarskom zájazde chytil divákov za srdce svojím humorom i presvedčivými hereckými výkonmi troch hlavných protagonistov - Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek a Václav Kopta. V pondelok 31. marca bude mať Karel Smyczek 75 rokov.



Patrí k tvorcom, ktorí rovnako často stáli za kamerou i za ňou. Do sveta filmu vstúpil ako detský herec a jeho herecká filmografia je rovnako bohatá ako režijná. Známy je nekonfliktným vystupovaním - v Lexikóne českých filmárov sa o ňom píše, že je „tichý, nenápadný, ukážkovo slušný“.



Karel Smyczek sa narodil 31. marca 1950 v Mělníku. Vyrastal v mestečku Slaný, kde sa venoval ochotníckemu divadlu. Už ako deväťročného ho obsadil režisér František Vláčil do filmu Holubice, kde Smyczek stvárnil chlapca upútaného na invalidný vozík. Rovnako k jeho prvým hereckým skúsenostiam patrila snímka Zpívající pudřenka (1959) režiséra Milana Vošmika, ktorý bol známym tvorcom filmov pre deti, a tiež o deťoch. Smyczek si zahral aj v jeho filme Táto, sežeň šteně (1964) s Miroslavom Horníčkom v hlavnej úlohe.



„Už ako malý chlapec som si uvedomoval a cítil, ako sa ľudia okolo mňa o niečo usilujú a to ma dostalo,“ spomínal na svoje prvé filmové skúsenosti režisér v rozhovore pre Český rozhlas.



V roku 1975 úspešne absolvoval štúdium filmovej réžie na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU). Jeho režijným debutom bola snímka Housata z prostredia dievčenského internátu (1979). Za svoj prvý film Smyczek získal napríklad Cenu Mladej fronty za režijný debut na Filmovom festivale mladých v Trutnove, a tiež hlavnú cenu na festivale českých filmov v Košiciach v roku 1980.



Komediálne ladenou sondou do živote mládeže sa stala snímka Sněženky a machři z roku 1982. Film Krajina s nábytkom (1986) je naopak sugestívnym komorným príbehom študenta, ktorý musí zvládnuť rolu rodiča. Oveľa drsnejšou umeleckou výpoveďou o mladej generácii bol pohľad do sveta agresívnych futbalových fanúšikov – snímka Proč? z roku 1987. Vyslúžila si nomináciu na cenu Filmového festivalu v Cannes.



V ďalšej tvorbe sa Karel Smyczek úspešne zameral na reflexiu kolabujúceho a dosluhujúceho komunistického režimu. Komédia Sedm hladových z roku 1987 je nielen satirou z prostredia liečebne, kde pacienti podstupujú odtučňovaciu kúru, ale aj metaforou totalitného systému obmedzujúceho slobodnú vôľu človeka. Snímka Nemocný bílý slon (1988) je pre zmenu absurdným príbehom rozostavaného kultúrneho domu na pražskom predmestí a vyjadruje márnosť ľudskej snahy v prostredí nefungujúceho systému.



Stopu svojej doby tesne pred a po Nežnej revolúcii nesie film o kultovej rockovej skupine Pražský výběr. Snímka Pražákům, těm je hej (1990) zachytáva atmosféru koncertov, vzťahy medzi členmi kapely, aj obdobie slobody, keď so skupinou vystúpil legendárny Frank Zappa.



Karel Smyczek sa venoval aj televíznej tvorbe. K najznámejším patrí jeho seriál Bylo nás pět (1994) o detskej partii z čias prvorepublikového Československa nakrútený podľa prózy spisovateľa Karla Poláčka. V roku 1997 siahol Smyczek po rozprávkovom námete v snímke Lotrando a Zubejda.



Hoci zdravotné problémy neskôr obmedzili jeho aktivity, aj naďalej nakrúca filmy ako režisér a aj ako príležitostný herec – najnovšie napríklad v kriminálnej minisérii Docent. Cenu Českého leva mu udelili 8. marca 2025.