Režisér komédie Matky Moravec: Filmári sa prispôsobia všetkému

Bratislava 27. júna (TASR) - Aké to je byť v dnešnej dobe mamou malých detí, zároveň ženou, kamarátkou a partnerkou, rozpráva romantická komédia Matky. Film českého režiséra Vojtěcha Moravca vstúpil tento týždeň (24. 6.) do kinodistribúcie. V snímke, ktorá počas druhej vlny pandémie spojila českých a slovenských filmárov, sa predstavia Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková a Gabriela Marcinková. Mužskými partnermi hlavných hrdiniek sú Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Vladimír Polívka, Václav Neužil a Štěpán Benoni.



Pod scenár sa podpísala Vanda Zaplatílková Hutařová spolu so Sandrou Novákovou. Herečka stvárňujúca postavu Zuzany divákom odkazuje, že scenáristky nechceli moralizovať, presadzovať vlastné názory a postoje k materstvu. "Skôr sme sa snažili o nadhľad. Priali sme si, aby sa vo filme čo najviac ľudí našlo, prípadne stotožnilo s nejakou situáciou," podotkla. Nováková vyjadrila spokojnosť aj s režisérskou prácou svojho muža Vojtěcha Moravca: "O jeho režisérskych kvalitách nepochybujem už od čias, keď som videla jeho absolventský film. Naopak, celých sedem rokov nášho vzťahu sa čudujem, že ešte nedostal príležitosť natočiť celovečerný film. Od absolventského filmu prešiel kus cesty a vďaka tomu, že má príležitosť natáčať seriály, trénuje remeslo. Konečne sa ukáže, ako bravúrne ho ovláda."



Komédia, ktorá má ambíciu rozosmiať i dojať, rozpráva o štyroch najlepších kamarátkach, sebavedomých, múdrych ženách, ktoré si užívajú život a preberajú medzi sebou chlapov, vzťahy a sex. Okrem toho sa však starajú o deti alebo ich práve porodili, prípadne nejaké čakajú. Ústrednou postavou je Sára, influencerka, ktorá sa ako čerstvá matka chystá napísať knihu, no predstavovala si to celé trochu jednoduchšie. Hedvika žije ako v zlatej klietke, má manžela workoholika, ktorý doma veľa času netrávi, niet divu, že ju očarí mladý pouličný spevák. Zuzana je po rozchode bez peňazí, ale musí uživiť dve malé deti. Eliška je tehotná, má skvelého chlapa, ale aj neznesiteľnú matku a nekonečné nevoľnosti.



Matky mali pôvodne nakrúcať na jar 2020, v dôsledku pandémie sa natáčanie presunulo na letné obdobie. Točilo sa v Prahe a okolí, v Stredočeskom a Západočeskom kraji. A ako prežíval nakrúcanie poznačené protipandemickými opatreniami režisér? "Najväčšou výzvou bola samotná réžia s rúškom. Keď mi herci nevidia na ústa, ťažko sa mi dávajú pripomienky. Zároveň som však cítil potrebu nosiť rúško, hoci som mal testy negatívne. Celý štáb ich mal, ale rúško nosiť musel. Filmári sa prispôsobia všetkému," konštatoval Moravec.