Režisér seriálu Vina: Ponúkne aj iné témy ako len kriminálnu zápletku

Bratislava 12. februára (TASR) - Televíznu seriálovú ponuku obohatí nový 16-dielny kriminálno-dramatický seriál s názvom Vina. Novinku prinesie na obrazovky od 24. februára TV Markíza každý pondelok od 20.30 h. Ide o slovenskú adaptáciu úspešného britského formátu Broadchurch.



Originál kriminálno-dramatického seriálu zaznamenal celosvetový úspech a získal si milióny fanúšikov podmanivým príbehom, ktorý odhaľuje ľudské osudy a temné tajomstvá na pozadí šokujúcej vraždy. "Je to môj obľúbený seriál, má všetko, čo seriál má mať, záhadu, tajomstvo, krimi linku, fantasticky napísaný scenár, ktorý naši herci zahrali úplne famózne," uviedla na stredajšej projekcii prvého dielu seriálu v jednom z bratislavských kín Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.



Príbeh sa odohráva v malebnom a trochu ospalom mestečku, ktorého pokojnú atmosféru a vzťahy medzi obyvateľmi naruší vražda 11-ročného chlapca Daniela. Vyšetrovanie vedie miestna policajná kapitánka Elena Mikušová (Gabika Marcinková) spolu s novým kolegom, majorom Adamom Hanzelom (Tomáš Maštalír), ktorého odmeraný a sociálne nezručný prístup spočiatku komplikuje spoluprácu. Postupne však odhaľujú nielen stopy vedúce k vrahovi, ale aj tajomstvá, ktoré obyvatelia mestečka pred ostatnými roky skrývali.



Podľa jedného z režisérov seriálovej novinky Braňa Mišíka Vina v istom pocite nadväzuje na predošlé dramatické seriály Klamstvo a Zrada. "Takisto v sebe nesie prvky thrilleru a psychologickej drámy, ale tento seriál je ešte o krok ďalej. Prvé seriály boli o dvojici, tu je to spektrálne. Okrem veľmi náročnej témy smrti malého chlapca nesie v sebe aj spoločenské témy, ktoré boli pre mňa veľmi silné," priznal Mišík. Upozornil napríklad na tému, ako médiá dokážu ovplyvniť pohľad na človeka. "A ako potom spoločnosť napriek tomu, že toho človeka pozná, zmení naňho názor. Divák si v seriáli nájde aj iné témy ako len kriminálku zápletku," podčiarkol režisér.







"Seriál Vina ponúka náhľad do ľudskej duše a na to, ako sa ľudia správajú, keď sú vohnaní do kúta. Popri kriminálnej linke sa odhaľujú rôzne osobné či vzťahové problémy," hovorí Marcinková, ktorá spolu s Maštalírom stvárňuje nesúrodú dvojicu vyšetrovateľov.



Ďalšie dôležité postavy hrajú Nela Pocisková a Ján Dobrík ako rodičia zavraždeného chlapca. Okrem nich sa v seriáli predstavia Matej Erby, Vica Kerekes, Judita Hansman, Jana Hubinská, Vladislav Plevčík, Jakub Jablonský, Alexander Bárta či Kamila Heribanová.



Seriál natáčali v reálnych lokáciách. Kľúčové scény vznikali v rakúskom Hainburgu - vrátane miesta pri rieke Dunaj, kde bolo objavené telo mŕtveho chlapca.