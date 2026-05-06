< sekcia Magazín
Režisérka filmu Bardotky: Sú pre mňa oslavou ženstva
Tvorcovia hviezdne obsadenej letnej komédie Bardotky predstavili trailer filmu s Dagmar Havlovou Veškrnovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Tvorcovia hviezdne obsadenej letnej komédie Bardotky predstavili trailer filmu s Dagmar Havlovou Veškrnovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou. „Nespútanú, úprimnú a odzbrojujúcu komédiu o ženskom priateľstve, slobode a odvahe žiť podľa seba“ uvedie do kín distribučná spoločnosť Bontonfilm 20. augusta.
Za filmom stojí ženské duo - režisérka a scenáristka Hana Hendrychová a producentka a scenáristka Pavla Krečmerová. „Bardotky sú pre mňa oslavou ženstva - ženský film pre ženy, nakrútený a napísaný ženami. A pevne verím, že v príbehu jednej z troch našich hrdiniek sa nájde každá z nás. Ukazujú totiž zároveň, že je v poriadku mať vrásky, byť bez muža alebo chcieť od života viac. Skrátka ide o film, ktorý povie: si skvelá taká, aká si! A ja verím, že kus Bardotky je v každej z nás,“ hovorí Hendrychová. Vo filme je podľa nej prítomná rebélia, sloboda, túžba naplniť svoje sny.
„Ide o komédiu, kde sa vlastne bavíme vecami, ktoré úplne zábavné nie sú, ale my sme presvedčené, že ich treba brať s úsmevom a veľmi by som si želala, aby si diváčky odniesli pocit, že nikdy nie je neskoro. Na kamarátky. Na pravdu. Na seba. Na život. A aby vyšli z kina a zavolali niekomu, komu dlho nevolali, a rozprávali sa a smiali sa a cítili sa tak ako už dlho nie,“ uviedla k snímke herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová Veškrnová.
Pavlína Pořízková v Bardotkách stvárňuje Valériu, Češku vracajúcu sa z New Yorku, ktorá do života svojich priateliek prinesie nový vietor. „Je fajn, že existuje film, čo je o nás, trošku starších dievčatách. A že je nás veľa vo svete, čo máme v sebe dosť života a múdrosti, ktorú sme pred tridsiatimi rokmi ešte nemali!,“ tvrdí jedna z celosvetovo najznámejších Češiek. „Ženy boli vždy silné a je dobré, že teraz sa to dozvedá aj svet. My, hlavne trošku staršie ženy, sme boli dlho považované za niekoho, kto má sedieť v kúte a byť babičkou, o koho sa nikto nezaujíma... A my hovoríme - takto to nie je, a ak si niekto myslí, že som príliš stará na to, aby som bola ženou, mýli sa,“ vyhlásila Pořízková.
V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Hynka Čermáka, Evu Podzimkovú, Pavla Kríža, Lukáša Príkazkého, Evu Leinweberovú, Otakara Brouska ml., Mateja Paprčiaka, Stanislavu Jachnickú, Luciu Mokráňovú a iných.
Za filmom stojí ženské duo - režisérka a scenáristka Hana Hendrychová a producentka a scenáristka Pavla Krečmerová. „Bardotky sú pre mňa oslavou ženstva - ženský film pre ženy, nakrútený a napísaný ženami. A pevne verím, že v príbehu jednej z troch našich hrdiniek sa nájde každá z nás. Ukazujú totiž zároveň, že je v poriadku mať vrásky, byť bez muža alebo chcieť od života viac. Skrátka ide o film, ktorý povie: si skvelá taká, aká si! A ja verím, že kus Bardotky je v každej z nás,“ hovorí Hendrychová. Vo filme je podľa nej prítomná rebélia, sloboda, túžba naplniť svoje sny.
„Ide o komédiu, kde sa vlastne bavíme vecami, ktoré úplne zábavné nie sú, ale my sme presvedčené, že ich treba brať s úsmevom a veľmi by som si želala, aby si diváčky odniesli pocit, že nikdy nie je neskoro. Na kamarátky. Na pravdu. Na seba. Na život. A aby vyšli z kina a zavolali niekomu, komu dlho nevolali, a rozprávali sa a smiali sa a cítili sa tak ako už dlho nie,“ uviedla k snímke herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová Veškrnová.
Pavlína Pořízková v Bardotkách stvárňuje Valériu, Češku vracajúcu sa z New Yorku, ktorá do života svojich priateliek prinesie nový vietor. „Je fajn, že existuje film, čo je o nás, trošku starších dievčatách. A že je nás veľa vo svete, čo máme v sebe dosť života a múdrosti, ktorú sme pred tridsiatimi rokmi ešte nemali!,“ tvrdí jedna z celosvetovo najznámejších Češiek. „Ženy boli vždy silné a je dobré, že teraz sa to dozvedá aj svet. My, hlavne trošku staršie ženy, sme boli dlho považované za niekoho, kto má sedieť v kúte a byť babičkou, o koho sa nikto nezaujíma... A my hovoríme - takto to nie je, a ak si niekto myslí, že som príliš stará na to, aby som bola ženou, mýli sa,“ vyhlásila Pořízková.
V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Hynka Čermáka, Evu Podzimkovú, Pavla Kríža, Lukáša Príkazkého, Evu Leinweberovú, Otakara Brouska ml., Mateja Paprčiaka, Stanislavu Jachnickú, Luciu Mokráňovú a iných.