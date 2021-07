Režisérka filmu To ta monarchia radí starostom, aby sa stali otcami

Bratislava 16. júla (TASR) - Bratislavský Amfiteáter v Rači bol vo štvrtok (15. 7.) dejiskom slávnostnej premiéry dokumentárnej komédie To ta monarchia. Režisérka, scenáristka a producentka Vladislava Sárkány v nej ponúka pohľad do "superdediny" Spišský Hrhov so svojráznym starostom, ktorý jej vyše dvoch desaťročí úspešne vládol metódou "cukor a bič". Filmový portrét obce, ktorej chýr obletel svet, zároveň Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) uviedla do kinodistribúcie.



Spišský Hrhov sa v roku 2018 objavil aj v prestížnych amerických The New York Times, obec neďaleko Levoče sa stala príkladom skvelého spolunažívania väčšiny s menšinou. Sárkány, ktorá debutovala v roku 2014 filmom Felvídek - Horná zem, zaujímalo, či je komunita ľudí v slovenskej "superdedine" naozaj taká harmonická, ako sa všade píše a hovorí. Snímku nakrúcala časozberným záznamom v priebehu rokov 2015 až 2019 v komornom štábe, čo umožnilo priblížiť sa k protagonistom a autenticky zaznamenať celé spektrum emócií a názorov.



Hlavného protagonistu filmu - starostu Vladimíra Ledeckého, ktorému sa v Spišskom Hrhove podarilo sfunkčniť všetky obecné budovy, vybudovať obecnú firmu, dať ľuďom prácu, umožniť Rómom postaviť si vlastné domy, Sárkány nevníma ako starostu, ale ako otca. "Je to otec rodiny, celej obce, pozná svoje deti po mene a správa sa k nim ako k deťom, on ich reálne vychováva, všetkých v obci, tých ľudí má skutočne rád," povedala pre TASR režisérka. Zároveň priznáva, že rola osvieteného starostu, monarchu je premenlivá. Jeho hlavným cieľom je budovať miesto, kde sa žije všetkým lepšie, tým sa však dostáva do centra odstredivých síl, pretože koľko ľudí, toľko názorov na inklúziu či pozitívnu diskrimináciu.



"Nedá sa všetkým zavďačiť, ale Vlado sa správa ako otec. Keď vám na niekom záleží, tak toho človeka vediete, pomáhate mu, dohovárate mu, hneváte sa naňho, vynadáte mu, ale zároveň ho dokážete pochváliť, povzbudiť, objať, ale daj mu aj zaucho, toto všetko v sebe Vlado má, tento prístup ma zaujal," vysvetľuje Sárkány, ktorá radí aj ostatným starostom slovenských dedín, aby sa z nich stali otcovia. Prízvukuje, že jej film má slúžiť na spájanie ľudí. "Všetci sme prepojení, komunitný život je cesta, pretože sme citlivejší jeden k druhému, viac komunikujeme, viac nám záleží, sme aktívni a tým sa formujú naše občianske postoje, ľudské hodnoty," dodala dokumentaristka, ktorá vo svojom filme poprepájala rôzne spôsoby myslenia a videnia sveta.