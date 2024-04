Richard je diskrétny a má zmysel pre humor

Bratislava 3. apríla (TASR) - Mužské meno Richard má germánsky pôvod a v preklade znamená "silný vládca". Nositeľov tohto vznešeného a na Slovensku zaužívaného mena oslovujeme väčšinou Rišo, Riško, Riki, Riko.



Richardovia, ktorí oslavujú meniny 3. apríla, sú prevažne individualisti. Len málokedy sa pokúšajú vžiť do postavenia iných. Sú silnými osobnosťami, ich zvieracím totemom je tiger.



Ako študenti sú skúmaví a pracujú na sebe, aby dosiahli určitý cieľ. Láka ich štúdium medicíny, ale môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti médií. Sú obdarení veľkým sebaovládaním a zmyslom pre humor.



Richardovia bývajú diskrétni, citliví aj zdržanliví. Ak ich niekto upúta, ich náklonnosť je dlhodobá. Vyplýva to aj z dlhovekosti rozložitého a nádherného stromu brestu, ich rastlinného totemu.



Ich zdravie je zvyčajne pevné, mali by dbať na dostatok vitamínov. Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby týchto mužov sú lesné farby. Ochranné rastliny palina, saturejka, ochranné kamene zafír a sardonyx.