Po zosnulej herečke M. Vittiovej pomenuje Rím verejné priestranstvo

Rím 4. februára (TASR) - Talianske hlavné mesto Rím pomenuje verejné priestranstvo po Monice Vittiovej, rímskej rodáčke a oceňovanej talianskej filmovej herečke, ktorá zomrela v stredu 3. februára vo veku 90 rokov. Oznámil to starosta Roberto Gualtieri pri rakve s jej pozostatkami, vystavenými v piatok na Kapitole (Campidoglio). Informovala o tom talianska tlačová agentúra ANSA.



"Monica Vittiová bola výnimočná herečka, ktorú si pripomínajú a oslavujú po celom svete," povedal Gualtieri.



"Chceme si ju uctiť. Centrum Casa del Cinema dnes a zajtra organizuje premietanie jej filmov a budeme sa tiež snažiť náležite si ju pripomínať - nazveme po nej miesto v našom meste," dodal starosta.



Medzinárodný úspech prinieslo Vittiovej hlavne účinkovanie v existenciálnych snímkach Michelangela Antonioniho zo 60. rokov 20. storočia, nazývaných i "tetralógia citov": L'avventura (Dobrodružstvo), La Notte (Noc), L'eclissi (Zatmenie) a Deserto Rosso (Červená pustatina). Neskôr si zahrala i v ľahších populárnych veselohrách režiséra Maria Monicelliho po boku slávneho talianskeho komika Alberta Sordiho. Objavila sa aj s spolu s množstvom ďalších známych hereckých kolegov, napríklad po boku Marcella Mastroianniho či Alaina Delona.



Počas kariéry získala päť talianskych "Oscarov" - cien Donatellov David - pre najlepšiu herečku, sedem ocenení Taliansky Zlatý Glóbus a v roku 2005 bola na filmovom festivale v Benátkach ocenená Zlatým levom za prínos svetovej kinematografii. Z verejného života sa stiahla v roku 2001, keďže trpela Alzheimerovou chorobou. Posledné roky žila v kruhu svojej rodiny.



"Bola veľmi milovanou osobou a mesto za ňou žiali, bola to pravá Rimanka," zdôraznil Gualtieri.



Okolo rakvy Vittiovej prešlo v piatok nespočetné množstvo Rimanov a ďalších ľudí, ktorí sa naposledy rozlúčili s touto kráľovnou talianskeho filmu. Mnohí nechali na mieste kartičky so slovami: "Grazie Monica".



Vdovec po nej a jej dlhoročný opatrovateľ, filmár Roberto Russo, dohliadal na obrad spolu s Gualtierim.