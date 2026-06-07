Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. jún 2026Meniny má Róbert
< sekcia Magazín

Róbert je zručný a životaschopný

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Obľúbené farby Róbertov sú hnedá, čierna, tmavomodrá a zelená.

Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Mužské meno Róbert má nemecký pôvod a jeho význam je "slávny". Nositeľov tohto mena oslovujeme Robko, Robo, Robino.

Róbertovia, ktorí majú meniny 7. júna, sa chopia každej príležitosti. Môžeme ich vidieť v ustavičnej činnosti. Od mladosti sú veľmi zruční a uvedomujú si svoju profesionálnu hodnotu. Po štúdiu môžu byť presvedčivými obchodníkmi alebo politikmi.

Pri zvádzaní žien využívajú svoj šarm. Vedia sa v živote obracať a nevzdávajú sa. Sú nesmierne životaschopní, dobre odolávajú únave.

Obľúbené farby Róbertov sú hnedá, čierna, tmavomodrá a zelená.

Ochranné rastliny kostihoj, kokorík, ochranné kamene zafír, achát, granát.
.

Neprehliadnite

Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás horúci víkend, budú aj búrky?

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

FIFA zrušila vstupenky 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo