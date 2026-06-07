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Róbert je zručný a životaschopný
Obľúbené farby Róbertov sú hnedá, čierna, tmavomodrá a zelená.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Mužské meno Róbert má nemecký pôvod a jeho význam je "slávny". Nositeľov tohto mena oslovujeme Robko, Robo, Robino.
Róbertovia, ktorí majú meniny 7. júna, sa chopia každej príležitosti. Môžeme ich vidieť v ustavičnej činnosti. Od mladosti sú veľmi zruční a uvedomujú si svoju profesionálnu hodnotu. Po štúdiu môžu byť presvedčivými obchodníkmi alebo politikmi.
Pri zvádzaní žien využívajú svoj šarm. Vedia sa v živote obracať a nevzdávajú sa. Sú nesmierne životaschopní, dobre odolávajú únave.
Obľúbené farby Róbertov sú hnedá, čierna, tmavomodrá a zelená.
Ochranné rastliny kostihoj, kokorík, ochranné kamene zafír, achát, granát.
Róbertovia, ktorí majú meniny 7. júna, sa chopia každej príležitosti. Môžeme ich vidieť v ustavičnej činnosti. Od mladosti sú veľmi zruční a uvedomujú si svoju profesionálnu hodnotu. Po štúdiu môžu byť presvedčivými obchodníkmi alebo politikmi.
Pri zvádzaní žien využívajú svoj šarm. Vedia sa v živote obracať a nevzdávajú sa. Sú nesmierne životaschopní, dobre odolávajú únave.
Obľúbené farby Róbertov sú hnedá, čierna, tmavomodrá a zelená.
Ochranné rastliny kostihoj, kokorík, ochranné kamene zafír, achát, granát.