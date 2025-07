Robert Pospiš & Martin Sillay vydali album Hydra

Bratislava 24. júla (TASR) - Robert Pospiš & Martin Sillay predstavujú album Hydra. Je to koncepčná nahrávka so vzácnymi hosťami. Štyri roky zabrala tvorba nového a čisto autorského materiálu hudobnej dvojice Robert Pospiš & Martin Sillay. Album Hydra vznikal pomalšie, ako je v prípade tohto dua zvykom. TASR o tom informoval jeden z autorov Robert Pospiš.



„Potrebovali sme uchopiť materiál. Vedeli sme, čo chceme povedať. Videli sme jasnú siluetu nahrávky. Potrebovali sme sa k nej však dostať. A to je proces, ktorá sa nedá oklamať,“ opisuje vznik Hydry Pospiš.



Nahrávka vychádza vo vydavateľstve Real Music House, za ktorým stoja obaja autori. Tí Hydru zároveň produkovali, nahrávali, mixovali. V nahrávacom štúdiu sa k nim pripojili aj dve výrazne mená nielen domácej, ale i medzinárodnej hudobnej scény, klavirista Miki Skuta a huslista a violista Miloš Valent. Obaja sa stali organickou súčasťou nahrávky, ktorá trvá 56 minút a obsahuje 20 skladieb.



„Je to osobná nahrávka. Od prvého po posledný tón,“ dodáva Sillay. Album Hydra vychádza najprv vo forme digitálneho releasu na všetkých dostupných streamingových platformách. Neskôr bude nasledovať fyzická podoba vo forme CD. Nahrávku predstaví kompletná zostava hudobníkov aj na štyroch slovenských koncertoch.



Bude to špecifické koncertné turné. Album Hydra totiž odznie v celej svojej dĺžke, od začiatku až do konca. Začnú 26. júla na Jazzy Feste v Liptovskom Mikuláši, ďalšími miestami budú 27. júla kaviareň v Banskej Štiavnici, 20. septembra Nová synagóga v Žiline a 8. novembra City Sounds Festival v Slovenskom rozhlase v Bratislave.