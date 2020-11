Spevák Robo Opatovský vydáva kompiláciu Modlím sa hudbou

Bratislava 19. novembra (TASR) – Robo Opatovský vydáva kompiláciu 2020 – 2010 Modlím sa hudbou. Sumarizuje ňou poslednú dekádu svojej speváckej dráhy. Za ten čas sa mu narodila dcéra Hanka a mnoho skladieb vzniklo vďaka pokoju, ktorý v jeho živote zavládol. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Kompilácia obsahuje 20 piesní, sú nimi Blázon, Tajný recept, Modlím sa hudbou, Bez teba, Tancuj!, Navždy, Náhodná, Bezhlavo ti verím, Keď muž miluje ženu, Boat On Your Road, Človek si musí všetkým prejsť, Posteľné kráľovstvá, V hlave ťa mám, People Are People, Neverná, Niečo je tu zlé (duet s Petrom Cmorikom), Milovaná, Jediná, S tebou a 2012.



„Bolo to úžasné obdobie. Veľmi inšpiratívne. Narodenie mojej dcéry Hanky bolo prelomové nielen v mojom súkromnom, ale aj umeleckom živote. Dôkazom je aj skladba Milovaná, venovaná práve Hanke,“ povedal pre médiá Opatovský.



Práve posledných desať rokov je tematickým motívom výberového albumu 2020 - 2010 Modlím sa hudbou. Ten sa začína najnovším singlom Blázon, ktorý sa oficiálneho uvedenia a videoklipu dočká začiatkom roka 2021 a postupne sa vracia až do roku 2010. Fanúšikovia sa dočkajú najväčších hitov zo štyroch radových albumov i singlov, ktoré sa albumovému vydaniu doteraz netešili.



„Veľa skladieb vzniklo práve vďaka tomu, že mám pokoj v duši, oporu v mojej rodine, pokoru a modlím sa hudbou. Toto je čistá, spirituálna láska. Hudba ma nikdy neopustí,“ dodáva spevák.



Pokoj, láska, rodina, harmónia, inšpirácia, otužovanie, meditácia, umenie, optimizmus, pokora a vďačnosť. Týmito 11 slovami Opatovský charakterizoval dekádu, ktorej je venovaný tento výberový album. Otužovanie, meditácia a šport, relax pri knihe, čas s rodinou a tvorba nových skladieb je jeho receptom na zachovanie si pozitívnej nálady.



Hoci trend vydávania fyzických nosičov v ostatnom období ustupuje mierne do úzadia a hudba je distribuovaná elektronicky, u fanúšikov speváka je stále badať túžbu po CD verzii.



„Moje publikum má rado cédečká. Kupuje si ich hlavne po koncerte a keďže som za posledných desať rokov veľa koncertoval, albumy sa veľmi dobre predávali. Môj posledný album Unplugged a takisto aj Vianočné duetá boli veľmi úspešné. Dokonca Vianočné duetá získali za predaj platinovú platňu,“ doplnil Opatovský.





