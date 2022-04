ROCK POD KAMEŇOM tento rok v novom šate už v auguste

Bratislava 20. apríla (OTS) - 19. ročník obľúbeného letného festivalu ROCK POD KAMEŇOM tento rok odštartuje v znamení zmien. Dvojdňová nálož dobrej muziky sa po prvýkrát uskutoční na opačnej strane “kameňa“ a to geograficky, z južnej strany Vihorlatu, vOkrem nového miesta konania sa festivalu, výrazná zmena prebehla i v organizácii podujatia. Pomyselnú rockovú štafetu prebrala trojica organizátorov Michal Latta, Mišo Vohár a Marek Tomko, v spolupráci s Randal Agency. Ďalšou novinkou je aj žánrovo rozmanitejší hudobný program, ktorý sľubuje nezabudnuteľný hudobný zážitok!,“ priblížil Matúš Jaško z Randal Agency. Usporiadatelia zverejnili prvé mená nadupaného line-upu a je sa na čo tešiť!V priebehu dvoch dní sa na východe Slovenska predstaví mnoho domácich, ale i zahraničných interpretov zvučných mien. Milovníci tvrdého hudobného žánru sa môžu tešiť na legendárnu fínsku speváčku TARJU TURUNEN, ktorá svojím hlasom a speváckym umením priviedla na výslnie celosvetovo uznávanú skupinu Nightwish. Priaznivcov power metalu isto potešia Taliani RHAPSODY OF FIRE, ktorí majú zástupy fanúšikov po celej Európe. Živelné vystúpenie sľubuje moldavská folk-rock-punková stálica ZDOB SI ZDUB, ktorá sa už na Slovensku v minulosti predstavila a na východ Slovenska zamiera už druhýkrát. „odkazujú moldavskí hudobníci.Zo slovenských interpretov sa v šíravskom amfíku predstaví legendárna rocková kapela TUBLATANKA, ktorá tento rok oslavuje 40. výročie od založenia. Azda najznámejší slovenskí rockeri v minulosti na Sninských rybníkoch vystúpili niekoľkokrát, dokonca aj so sláčikovým doprovodom a zakaždým zožali obrovské ovácie! „“ vyjadril sa basgitarista za kapelu TUBLATANKA.Svoju šancu ohromiť publikum dostane i mladá prešovská kapela RAWSONIC, či bratislavská thrash metalová formácia ČAD so skvelým frontmanom Štefanom Chrappom alias Pištom Vandalom.Návštevníci pripravovaného podujatia sa však môžu tešiť aj na ďalšie hviezdne mená či už domácej, alebo zahraničnej hudobnej scény, ktoré bude organizátor postupne zverejňovať.Vstupenky na podujatie ROCK POD KAMEŇOM 2022 sú dostupné v sieťach Maxiticket