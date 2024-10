Rodiny spojí váš úsmev: Darujte ho dvakrát, nech sú na Vianoce spolu

Bratislava 24. októbra (TASR/OTS) - Prispejete k tomu, aby každé dieťa mohlo sviatky prežiť s najbližšími? A bude sa znovu usmievať.Aj pre vás je domov to najkrajšie miesto na svete? Miesto, kde vás obklopí hrejivé teplo a len čo prekročíte jeho prah, zrazu sa všetky starosti rozplynú? Tú najkrajšiu atmosféru má práve v predvianočnom období, keď sa zahalí do vône čerstvých medovníčkov. Takéto čaro adventu, žiaľ, nemôžu zažívať všetci. Sú medzi nami aj rodičia, pre ktorých je udržať si strechu nad hlavou skutočne tvrdým orieškom.Chladnička, v ktorej nechýba jedlo, teplá perina či písací stôl, kde si deti pripravujú domáce úlohy, aj pre vás je to samozrejmosť? Lenže rastúce životné náklady a rôzne náročné okolnosti spôsobujú, že čoraz viac rodičov sa ocitá v situácii, keď im aj v predvianočnom období hrozí strata bývania, či doslova rozpad rodiny. Kaufland preto už šiestykrát po sebe v rámci projektu „Darujte úsmev 2x“ podporuje neziskovú organizáciu Úsmev ako dar, ktorá sa už vyše 30 rokov snaží o to, aby rodiny mohli zostať spolu.hovorí, a dodáva:Na Slovensku žije na hranici chudoby viac ako 900-tisíc ľudí, pričom v náročnej situácii sú najmä mnohopočetné rodiny a rodičia samoživitelia. Ako sa im dá pomôcť? Stačí, ak si v predajnej sieti Kaufland po celom Slovensku kúpite adventný kalendár s Medovníčkom. Rodinám v núdzi, ku ktorým osud nebol príliš láskavý, tak dáte najavo, že na rozlúsknutie tohto tvrdého orieška nezostanú sami. Kaufland za vás z každého predaného kusa adventného kalendára podporí neziskovú organizáciu Úsmev ako dar.vysvetľujeMať domov, to je vzácny dar. Pre dieťa je miestom, kde môže snívať, objavovať svet, cítiť lásku a bezpečie. Tak ako to zažíva aj Medovníček, hlavná postavička animovanej rozprávky, ktorú si môžete s vašimi ratolesťami pozrieť na www.kaufland.sk/sladkydomov . A keď spoločne budete otvárať nové okienka adventného kalendára, ktorý ste si priniesli z Kauflandu, každé čokoládové prekvapenie vám pripomenie, že ste jeho nákupom vyčarovali dvojnásobný úsmev. Jeden vášmu dieťaťu a ten druhý rodine, ktorá aj vďaka vám môže zostať pokope. A nielen pri vianočnom stole, ale každý ďalší deň v roku. Lebo vytvoriť si šťastný domov a mať strechu nad hlavou je pre ľudí v núdzi náročné. Niekedy stačí iba doširoka otvoriť srdcia, ktoré si poradia aj s tým najtvrdším orieškom. Pomôžete im ho rozlúsknuť?