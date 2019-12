Takto sme sa v roku 2019 starali o naše životné prostredie

Ľubovniansky hrad, archívna snímka. Foto: Wikipedia

Bratislava 29. decembra (TASR/Teraz.sk) – TASR prináša chronológiu vybraných domácich udalostí, ktoré prispeli k zlepšovaniu životného prostredia a boju proti klimatickej zmene.- Stará Ľubovňa bude mať vypracovanú nízkouhlíkovú stratégiu. Na projekt mesto získalo nenávratný finančný príspevok takmer 23.000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dokument bude klásť dôraz na nízkouhlíkové opatrenia, najmä na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.– Takmer 171.000 eur si v rámci druhého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu rozdelia organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Projekt vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). Peniaze venovali do fondu súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.– Zvýšiť povedomie žiakov o klimatických zmenách a ich vplyvoch na pohraničný región Dunaja a rozvíjanie environmentálneho správania je cieľom projektu cezhraničnej spolupráce bratislavskej Petržalky a mestskej časti Budapešť-Újbuda. Do ročného projektu sa zapojili tri základné školy zamerané na životné prostredie z oboch mestských častí.- Mesto Stará Ľubovňa bude súčasťou projektu, ktorého cieľom je monitorovať prostredníctvom termovízneho snímkovania stav poškodenia krajiny vo vybranej časti katastra.– Vzdelávacie, ekologické aj praktické účely začala spĺňať nová včelnica v záhrade dolnokubínskej Základnej školy (ZŠ) Petra Škrabáka, ktorú slávnostne sprístupnili. O takmer 20.000 včiel v dvoch úľoch sa starajú pedagógovia i žiaci.- Takmer tri štvrtiny mladých Slovákov robia opatrenia na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z prieskumu Rady mládeže Slovenska. Mladí ľudia sa podľa prieskumu snažia najmä šetriť energiu, podpisovať online petície či bojkotovať výrobky pre etické, politické alebo iné dôvody.– Poukázať na možné využitie dažďovej vody a jej prínosy je úlohou novovybudovanej dažďovej záhrady v areáli Základnej školy (ZŠ) J. A. Komenského v Revúcej, ktorú oficiálne odovzdali do užívania. Záhrada má skrášliť prostredie školy, zvýšiť hladinu podzemnej vody, zabezpečiť vyparovanie a zároveň ochladiť klímu v okolí.– Správa Pieninského národného parku (PIENAP-u) štvrtýkrát zorganizovala projekt Bocian v našej obci. Počas akcie si žiaci rozšírili vedomosti o bocianovi bielom, dozvedeli sa zaujímavosti o jeho živote, význame v prírode, o jeho ochrane i ohrození. Okrem prednášok ochranári zrealizovali aj praktickú ukážku krúžkovania bocianov.- Vláda prijala a schválila Akčný plán transformácie hornej Nitry. Je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie, kvalita života a sociálna infraštruktúra. Súčasťou dokumentu je i harmonogram postupného útlmu a uzatvárania banských diel. Odstraňovanie environmentálnych vplyvov sa bude financovať zo zdrojov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) a zo štátnych zdrojov. Rekvalifikácia sa dotkne asi 1700 zamestnancov HBP.- Ochranári a poľnohospodári spoločne opäť zachraňovali mláďatá kaní popolavých, jedného z najvzácnejších vtáčích druhov na Slovensku. Kane si stavajú hniezda v obilných poliach, kde ich pri žatve často zničia kombajny. Ročne u nás hniezdi len osem až 15 párov týchto dravcov.- Prvýkrát od 70. rokov 20. storočia potvrdili odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku hniezdenie sokola kobcovitého (červenonohého) v trnavskom regióne. Ide o kriticky ohrozeného dravca. Koncom 90. rokov na Slovensku hniezdilo 60 až 70 párov, v niektorých lokalitách to bol pomerne početný druh. Zmeny poľnohospodárskej krajiny vrátane chemizácie spôsobili, že sa začal vytrácať. V roku 2012 už nebol zistený ani jediný hniezdiaci pár.- Malá vlčia svorka, ktorá sa na česko-slovenskom pomedzí v Javorníkoch usadila v roku 2018, priviedla túto jar na svet vĺčatá. Ide vôbec o prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov v tejto oblasti od ich návratu v 90. rokoch minulého storočia.– Bratislava zakladá kvetnaté lúky. Mesto má už vytypovaných 60 plôch, na ktorých bude meniť režim kosenia. Takéto lúky môžu byť počas horúceho leta až o 20 stupňov chladnejšie ako bežne kosený trávnik, zadržiavajú vlahu, obsahujú menej alergénnych druhov a chránia biodiverzitu.– Seminárom pedagógov nazvaným Objektívne o klimatickej zmene odštartoval v Metodicko-pedagogickom centre v Trenčíne vzdelávací projekt OBJEKTív 21. Projekt pripravilo Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín. Podľa jeho lektora Richarda Medala je cieľom projektu naučiť pedagógov učiť o klimatickej zmene pútavo a inšpiratívne.– V kalamitou a škodcami zničenej časti Západných Tatier – Roháčov sa uskutočnilo verejné sadenie lesa. Pomôcť ozdraviť kúsok slovenských veľhôr mohol každý, cieľom bolo vysadiť 40.000 stromov.– Nelegálny výrub lesov, strata biodiverzity, ale aj otázka environmentálnych trestných činov boli témami klimatickej konferencie, ktorá sa konala v bratislavskej Starej tržnici. Záštitu nad druhým ročníkom Climate Conference Slovakia prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová a WWF (World Wide Fund for Nature) Slovensko.– Na Slovensku pribudlo ďalších 99 škôl, ktoré získali ocenenie Zelenej školy. Celosvetový program Zelená škola sa snaží motivovať stredné, základné, ale aj materské školy k organizácii vzdelávacích environmentálnych aktivít s priamym zapojením žiakov.- Ornitológovia zatiaľ na Slovensku zistili 216 druhov hniezdiacich vtákov. Na území SR sa objavili aj vtáčie druhy, ktoré tu doteraz nehniezdili. Napríklad potápač veľký, labuť spevavá, húska štíhla či žeriav popolavý.– Jedinečnosť chráneného územia na oboch stranách hranice pri Hrhove v okrese Rožňava má vyzdvihnúť projekt Úžasný vtáčí svet bez hraníc, realizovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.- Stromom roka 2019 sa stala oskoruša domáca z Uzovskej Panice v okrese Rimavská Sobota.- Slovenský projekt na ochranu ovzdušia získal prvýkrát finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ. Na projekt pôjde 15 miliónov eur, pričom deväť miliónov eur bude pochádzať z komunitárnych zdrojov EÚ.- Šesť párov sovy plamienky driemavej tento rok priviedlo na svet 53 mláďat. Ide o rekordný počet za posledných osem rokov. Plamienka patrí k najvzácnejším a najviac ohrozeným druhom sovy hniezdiaci na Slovensku.- Nízkouhlíková stratégia Slovenska by mala byť ukončená v najbližších týždňoch a mala by byť predložená vláde SR na schválenie.- Obec Marianka v okrese Malacky chce využívaním novo zakúpeného elektromobilu prispieť k zníženiu emisií CO2 v ovzduší, ktoré negatívne ovplyvňujú klimatické zmeny.