Roland má fantáziu
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Mužské meno Roland má nemecký pôvod a jeho význam je "slávny hrdina". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo. Ak predsa, oslovujeme ich Rolandko, Rolo, Rolino.
Rolandovia majú meniny 9. mája. Sú aktívni, predvídaví a priemerne emotívni. Vedia vyvinúť úsilie, ak si to vyžaduje situácia. Majú výraznú fantáziu.
V citovom živote sa prejavujú ako nezávislí, aj keď túžia po zázemí. Ak rodičia nezlyhajú vo výchove Rolanda, patrí k zodpovedným ľuďom a rozumne posudzuje činy ľudí.
Mali by si dávať pozor na kosti, štítnu žľazu a konzumovať vo väčšom množstve ovocie a zeleninu.
Ich obľúbené farby sú modrá a sivá. Ochranné rastliny palina a saturejka, ochranné kamene zafír a sardónyx.
