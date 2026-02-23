< sekcia Magazín
Roman a Romana sú aktívni
Od útlej mladosti prejavujú Roman aj Romana veľkú vytrvalosť a vedú si svoj vlastný život.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Krstné mená Roman, Romana majú latinský pôvod a znamenajú "pochádzajúci(a) z Ríma". Nositeľov týchto na Slovensku zaužívaných mien oslovujeme Romko, Romanko, Romanka, Romina.
Od útlej mladosti prejavujú Roman aj Romana veľkú vytrvalosť a vedú si svoj vlastný život. Sú uzavretí, vážni, cieľavedomí a trpezliví. Dominantnou v ich povahe je aktivita. Roman aj Romana, ktorí oslavujú meniny spolu 23. februára, sa dokážu zanietene vrhnúť do učenia. Ich skvelé inštinkty ich nasmerujú na povolania, akými sú daňový kontrolór, či policajt.
Vhodné sú pre nich vitamíny najmä z citrusových plodov. Romanove šťastné farby sú zelená, svetlomodrá. Ochranné rastliny nechtík, rozmarín a nezábudka, ochranné kamene smaragd, zafír.
Romana má šťastné farby bielu a ružovú. Ochranné rastliny šalviu, nechtík a žltú chryzantému, ochranné kamene karneol, ruženín.
