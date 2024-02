Roman a Romana sú uzavretí, vážni, cieľavedomí a trpezliví

Bratislava 23. februára (TASR) - Krstné mená Roman, Romana majú latinský pôvod a znamenajú "pochádzajúci(a) z Ríma". Nositeľov týchto na Slovensku bežne zaužívaných mien oslovujeme Romko, Romanko, Romanka, Romina.



Od útlej mladosti prejavujú Roman aj Romana veľkú vytrvalosť a vedú si svoj vlastný život. Sú uzavretí, vážni, cieľavedomí a trpezliví. Dominantnou v ich povahe je aktivita. Roman aj Romana, ktorí oslavujú meniny spolu 23. februára, sa dokážu zanietene vrhnúť do učenia. Ich skvelé inštinkty ich nasmerujú na povolania, akými sú daňový kontrolór, či policajt.



Vhodné sú pre nich vitamíny najmä z citrusových plodov. Romanove šťastné farby sú zelená, svetlomodrá. Ochranné rastliny nechtík, rozmarín a nezábudka, ochranné kamene smaragd, zafír.



Romana má šťastné farby bielu a ružovú. Ochranné rastliny šalviu, nechtík a žltú chryzantému, ochranné kamene karneol, ruženín.



Roman aj Romana by sa mali naučiť ovládať svoju tvrdohlavosť a premáhať nedôverčivosť v láske.



Slovenský novinár, publicista, scenárista a dramaturg ROMAN KALISKÝ, režisér ROMAN POLÁK, herci ROMAN LUKNÁR, ktorý časť života prežil v Španielsku, i ROMAN POMAJBO, spisovateľ ROMAN BEDNÁR, vlastným menom ROMAN PODOLSKÝ, ktorý sa na Slovensko vrátil po spoločenských zmenách v novembri 1989. Popri literárnej tvorbe sa dlhodobo a intenzívne venuje propagácii Slovenska a jeho kultúry v Asociácii pre šírenie slovenskej kultúry v nemecky hovoriacich krajinách.



Český herec ROMAN SKAMENE ako 13-ročný žiak ôsmej triedy základnej školy vyhral konkurz na hlavnú detskú rolu v psychologickom filme Útek. Filmári ho potom zaradili do kategórie "nádejný detský herec". Brniansky rodák, gitarista a spevák známy najmä zo skupiny Kamelot ROMAN HORKÝ, ruský podnikateľ, ropný magnát, tvár londýnskeho klubu Chelsea ROMAN ABRAMOVIČ, ruský futbalista ROMAN PAVĽUČENKO, ale aj francúzsko-poľský režisér, herec, scenárista a producent ROMAN POLANSKI - títo muži sú len vzorkou všetkých ostatných ROMANOV.



Zakladateľka Občianskeho združenia PES V NÚDZI Slovenka ROMANA KLIMEKOVÁ, ktorá sa venuje nechceným a týraným psom, spolu s ďalšími ROMANAMI prijíma gratulácie v rovnaký deň ako ROMANOVIA - podľa slovenského kalendára 23. februára - a všetci svojím životom potvrdili aj potvrdzujú skutočnosť z charakteristiky, že sú aktívni.