Rotten prehral súdny spor o použitie skladieb Sex Pistols v seriáli

Londýn 24. augusta (TASR) - Bývalý frontman britskej punkovej skupiny Sex Pistols Johnny Rotten (vlastným menom John Lydon) prehral súdny proces so svojimi bývalými spoluhráčmi - bubeníkom Paulom Cookom a gitaristom Stevom Jonesom. Spor sa viedol o použitie hudby tejto skupiny v pripravovanom televíznom dokumentárnom seriáli o Sex Pistols.



Dvojica hudobníkov chcela, aby sa piesne Sex Pistols v seriáli objavili, ale Rotten bol proti tomu. Najvyšší súd v Británii však v pondelok rozhodol, že Cook a Jones majú právo zapojiť proti svojmu spoluhráčovi "pravidlá väčšinového hlasovania", informuje tlačová agentúra AFP.



Šesťdielny seriál s názvom "Pistol" je založený na knižných pamätiach Jonesa a režíruje ho Angličan Danny Boyle. Plánovaná premiéra je na budúci rok a distribuovať ho bude hollywoodska spoločnosť Disney.



Cook a Jones verdikt súdu privítali. "Prináša to jasnosť do nášho rozhodovania a podporuje dohodu členov kapely o kolektívnom prijímaní rozhodnotí," uviedli vo vyhlásení členovia skupiny. Rotten vyhlásil, že daná dohoda "smrdí otrockou prácou".



Na súde zaznelo, že Cook a Jones sú iba proti Lydonovi a že pôvodný člen kapely Glen Matlock, ktorého nahradil Sid Vicious, a zástupcovia pozostalosti Viciousa, ktorý zomrel vo februári 1979, podporili ich stanovisko.



Skupina Sex Pistols sa sformovala v roku 1975 a rozpadla sa v roku 1978, ale odvtedy uskutočnila množstvo koncertných vystúpení, najposledy v roku 2008, uvádza BBC.