Rozália potrebuje zázemie, hoci nikdy nevydrží dlho na jednom mieste

Bratislava 4. septembra (TASR) - Ženské meno Rozália má latinský pôvod a znamená "ružová", "sviatok ruží". Nositeľky tohto ojedinelého mena, oslovujeme Róza, Rózka, Rozárka.



Rozálie, ktoré majú meniny 4. septembra, nikdy nevydržia dlho na jednom mieste, aj keď v súkromí potrebujú zázemie. Pôsobia bezstarostne, dokonale zakrývajú svoje rozpaky a vedia zapôsobiť na okolie.



Štúdium im nerobí žiadne problémy, no v profesionálnom zameraní sa u nich prejavuje nerozhodnosť. Rozálie sú príkladné gazdinky.



Prospeje im dostatok čerstvého vzduchu a niektorý z vodných športov. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť kuracie mäso, ovocie, neúdené syry a výrobky zo sóje.



Rozálie ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastné farby sú oranžová a žltá. Ochranné rastliny borák, mak, kamene olivín a citrín.