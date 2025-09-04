< sekcia Magazín
Rozália potrebuje zázemie
Ženské meno Rozália má latinský pôvod a znamená "ružová", "sviatok ruží".
Autor TASR
Ženské meno Rozália má latinský pôvod a znamená "ružová", "sviatok ruží". Nositeľky tohto ojedinelého mena, oslovujeme Róza, Rózka, Rozárka.
Rozálie, ktoré majú meniny 4. septembra, nikdy nevydržia dlho na jednom mieste, aj keď v súkromí potrebujú zázemie. Pôsobia bezstarostne, dokonale zakrývajú svoje rozpaky a vedia zapôsobiť na okolie.
Štúdium im nerobí žiadne problémy, no v profesionálnom zameraní sa u nich prejavuje nerozhodnosť. Rozálie sú príkladné gazdinky.
Prospeje im dostatok čerstvého vzduchu a niektorý z vodných športov. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť kuracie mäso, ovocie, neúdené syry a výrobky zo sóje.
Rozálie ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastné farby sú oranžová a žltá. Ochranné rastliny borák, mak, kamene olivín a citrín.
