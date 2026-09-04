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Piatok 4. september 2026Meniny má Rozália
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Rozália potrebuje zázemie

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Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Štúdium im nerobí žiadne problémy, no v profesionálnom zameraní sa u nich prejavuje nerozhodnosť.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Ženské meno Rozália má latinský pôvod a znamená "ružová", "sviatok ruží". Nositeľky tohto ojedinelého mena, oslovujeme Róza, Rózka, Rozárka.

Rozálie, ktoré majú meniny 4. septembra, nikdy nevydržia dlho na jednom mieste, aj keď v súkromí potrebujú zázemie. Pôsobia bezstarostne, dokonale zakrývajú svoje rozpaky a vedia zapôsobiť na okolie.

Štúdium im nerobí žiadne problémy, no v profesionálnom zameraní sa u nich prejavuje nerozhodnosť. Rozálie sú príkladné gazdinky.

Prospeje im dostatok čerstvého vzduchu a niektorý z vodných športov. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť kuracie mäso, ovocie, neúdené syry a výrobky zo sóje.

Rozálie ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastné farby sú oranžová a žltá. Ochranné rastliny borák, mak, kamene olivín a citrín.
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