Rozhlasová relácia Pozor, zákruta! oslavuje 60 rokov

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zvučka relácie Pozor, zákruta! odznela v rozhlasovom vysielaní po prvý raz v sobotu 14. apríla 1962. Odvtedy je motoristický magazín so zameraním na cestnú premávku, ale aj iné druhy dopravy, mobilitu a príbuzné témy stabilnou súčasťou vysielania Slovenského rozhlasu. "V súčasnosti patrí medzi najznámejšie rozhlasové značky RTVS s najdlhšou tradíciou," uviedol pre TASR PR manažér Filip Púchovský.



Verejnoprávny rozhlas avizuje, že v rámci osláv 60 rokov relácie odznie počas apríla v každom jej vydaní spomienkový príspevok, vo štvrtok 14. apríla odvysiela Pozor, zákruta! narodeninový špeciál. "Odznejú spomienky z archívu na bývalých kolegov, témy aj na hudbu, ktorá v relácii odznela v minulosti," dodáva Púchovský s tým, že poslucháči Rádia Slovensko si budú môcť vypočuť aj zvukovú repliku historicky prvej relácie.



Vo štvrtok 21. apríla čaká reláciu živé vysielanie za účasti divákov z košického štúdia Slovenského rozhlasu a vo štvrtok 28. apríla živé vysielanie z bratislavského autosalónu.



Relácia Pozor, zákruta! bola do rozhlasového vysielania nasadená zo začiatku ako 15-minútový týždenník na národnom okruhu Bratislava, postupne sa predlžovala a dostala priestor na federálnej rozhlasovej stanici Hviezda/Československo a vysielala sa každý deň. Po rozpade federácie zostala v programe Slovenského rozhlasu. V rokoch 2015 - 2018 bola opäť ako týždenník presunutá na rozhlasový okruh Rádio Regina a od roku 2018 je opäť súčasťou Rádia Slovensko v pracovných dňoch. Tradičný vysielací čas o 13.00 h sa zmenil na 17.00 h a poslucháči nájdu rozhlasovú "Zákrutu" aj v podcastoch.



"Zvučka relácie sa počas šiestich dekád stala ikonickou. Skladba vznikla na motívy charlestonu Yes Sir, That's My Baby z roku 1925 a práve vďaka zvučke sa značka relácie stala známou," dodáva RTVS.