Rozmaznávajte sa na Medzinárodný deň žien

Doprajte si chvíľku len pre seba

Tu je päť jednoduchých, ale účinných tipov na domáci wellness, ktoré vám pomôžu zrelaxovať a načerpať novú energiu:

1. Aromaterapeutický kúpeľ

Napustite si teplú vaňu, pridajte voňavú soľ, penu alebo olej s relaxačnými esenciami (napríklad levanduľa či santalové drevo). Sviečky a tlmené svetlo umocnia atmosféru.



2. Domáci píling a hydratácia

Doprajte si peeling celého tela, ktorý odstráni odumreté bunky a zanechá pokožku hebkú. Po sprche alebo kúpeli nezabudnite na výživné telové maslo či hydratačné mlieko.



3. Pleťová maska a meditácia

Naneste si pleťovú masku podľa typu vašej pleti a zatiaľ si doprajte 10 minút ticha, hlbokého dýchania alebo jemnej meditácie na uvoľnenie mysle.



4. Wellness rituál pre ruky a nohy

Použite výživný balzam na popraskané päty, hydratačný krém na ruky a nezabudnite na jemnú masáž, ktorá podporí cirkuláciu a uvoľní napätie.



5. Šálka čaju a obľúbená kniha

Po relaxačných rituáloch si vychutnajte šálku bylinkového čaju, kurkumového mlieka alebo kakaa, zabaľte sa do mäkkej deky a ponorte sa do čítania či počúvania obľúbeného podcastu alebo hudby.

Bratislava 7. marca (OTS) - Každodenný život žien je plný výziev a povinností. Medzinárodný deň žien je preto ideálnou príležitosťou na to, aby si každá žena dopriala chvíle oddychu a starostlivosti o seba. Od rána do večera sú ženy v neustálom kolotoči povinností. Či už v práci alebo doma – mnohé z nás nemajú čas venovať sa sebe. Pravidelné chvíle starostlivosti o telo a myseľ môžu mať pozitívny vplyv na celkové zdravie a pohodu. Výskumy ukazujú, že spokojná žena znamená aj šťastnejšiu rodinu.