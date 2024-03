RTVS si vo vysielaní pripomenie 100. výročie narodenia J. Kronera

Bratislava 6. marca (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) si pripomenie 100. výročie narodenia hereckej legendy Jozefa Kronera v televíznom aj rozhlasovom vysielaní. Sľubuje nielen "zlatú" televíznu klasiku, ale aj rozhlasové hry a reportáže počas marca. Presne 100 rokov od narodenia hereckého velikána uplynie 20. marca.



Jednotka si osobnosť Jozefa Kronera pripomenie počas dvoch nedieľ, 17. marca popoludní ponúkne divákom satirickú komédiu Statočný zlodej podľa divadelnej hry Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra. V nedeľu 24. marca popoludní sa diváci môžu tešiť na ďalšiu zlatú klasiku - príbeh dvoch priateľov a správcov vysokohorskej chaty Stratená dolina.



Herecké majstrovstvo Jozefa Kronera si Dvojka bude pripomínať po celý týždeň od pondelka 18. marca do piatka 22. marca v predpoludňajšom slote archívnej dramatiky o 10.00 h. Výročie vyvrcholí v stredu 20. marca. Popoludní o 16.30 h sa diváci môžu tešiť na špeciál denného magazínu Regina. Banskobystrickí tvorcovia relácie ponúknu mimoriadne živé vysielanie priamo z kysuckej obce Staškov - rodiska Jozefa Kronera. Celovečerný program otvorí o 20.10 h portrét zo série Radosť zo života. O 20.35 h bude nasledovať vzácnosť z archívu Slovenskej televízie - trikový televízny film z roku 1965 podľa poviedky Karla Čapka Muž, ktorý vedel lietať. Film bol odvysielaný iba raz, na Vianoce 1966.



Spravodajský kanál RTVS :24 sa bude výročiu venovať v stredu 20. marca počas celého dňa v rámci relácie Aktuálne :24. Rádio Slovensko ponúkne poslucháčom tematický Príbeh na týždeň - päť častí pravidelnej rubriky. Rádio Devín pripravuje Týždeň s Jozefom Kronerom, ktorý vyplní vysielanie od 16. do 22. marca. Herca si pripomenie aj Rádio Regina. Radio Slovakia International predstaví osobnosť Kronera v šiestich jazykoch. Rádio Junior pripravilo takisto program, keďže Kroner bol interpretom aj monologických čítaní predovšetkým pre deti. Spomienke na herca sa bude Rádio Junior venovať vo vysielaní celý mesiac. Rádio Litera venuje spomienke na Jozefa Kronera celý jeden týždeň v rámci svojho vysielania od 18. do 24. marca.