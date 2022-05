RTVS vyhlasuje 38. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad

Košice 2. mája (TASR) - Autori a interpreti môžu prihlasovať svoje vlastné, po slovensky spievané skladby do 38. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Štúdio RTVS Košice. Uzávierka je 31. augusta, finále sa uskutoční 22. októbra. Informoval o tom v pondelok PR manažér RTVS Stanislav Čačko.



Súťaž vytvára priestor na propagáciu a prezentáciu autorským tímom, spevákom a skupinám, ktorí produkujú pôvodnú slovenskú populárnu hudbu. Na víťazov čakajú finančné ceny. Novinkou aktuálneho ročníka budú Cena Rádia Slovensko – garantovaný počet odohratí ocenenej skladby v programoch rádia a Cena východoslovenských internátnych rozhlasových štúdií – programová podpora ocenenej skladby v programoch troch štúdií - Rádio 9, ŠtuRko a Rádio PaF.



„Presadiť sa v dnešnej silnej konkurencii s pôvodnou hudbou nie je vôbec jednoduché. Sám poznám mnoho kapiel a hudobníkov, ktorým sa to nepodarilo a predčasne ukončili sľubnú hudobnú kariéru. Košický zlatý poklad je preto vítanou pomocou začínajúcim muzikantom, a to nielen preto, že je to tradičná dlhoročná značka, ale aj preto, že má za sebou silného gestora – Rozhlas a televíziu Slovenska,“ povedal riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.



Autori a interpreti môžu svoje súťažné skladby prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webstránke verejnoprávnej inštitúcie. Z prihlásených piesní vyberie výberová komisia začiatkom septembra dve skupiny postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vyberie šesť, ktoré postúpia priamo do finále. Do druhej skupiny - do semifinálového kola súťaže vyberie najviac 20 piesní. Semifinálové kolo súťaže odvysiela 17. septembra Rádio Slovensko a šesť súťažných piesní s najvyšším počtom získaných SMS hlasov postúpi do finále na základe hlasovania poslucháčov.



Pesničková súťaž Košický zlatý poklad vznikla v roku 1980. Vo finálových kolách uplynulých ročníkov zaznelo dokopy 409 finálových súťažných piesní. K najznámejším interpretom, ktorí na Košickom zlatom poklade odštartovali svoju kariéru, patria Peter Nagy, Beáta Dubasová, No Name, Nocadeň, Marián Čekovský, Peter Cmorik, Iconito či Tomáš Buranovský.



„Je to etablovaná renomovaná a z pohľadu histórie aj najdlhšie existujúca súťaž tohto formátu na Slovensku. Verím, že jej 38. ročník opäť osloví a priláka mnoho hudobníkov a textárov a možno aj vďaka nej vzniknú nové kvalitné pesničky,“ uviedol riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy.