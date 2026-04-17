< sekcia Magazín
Rudolf má pevnú vôľu
Rudolfovia sú málo ovplyvniteľní a úplnej oddanosti nie sú schopní.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Mužské meno Rudolf má germánsky pôvod a v preklade znamená "slávny vlk". Nositeľov tohto mena, oslovujeme prevažne Rudko, Rudo, Rudino. Meniny oslavujú 17. apríla.
Rudolfovia sú málo ovplyvniteľní a úplnej oddanosti nie sú schopní. Ak sú o niečom presvedčení, idú za tým s pevnou istotou, až kým nedosiahnu svoj cieľ. Majú pevnú vôľu. Podobajú sa symbolicky tŕnistému kríku, borievke, ktorý je ich rastlinným totemom.
Pre nich je veľmi dôležité správne si zvoliť smer štúdií. Uplatniť sa môžu napríklad ako spisovatelia alebo pedagógovia. Ich mravnosť väčšinou nepozná ústupky a zázemie v rodine pre nich znamená veľmi veľa.
Obľúbené farby týchto mužov sú čierna a modrá, ochranná rastlina divozel, kamene obsidián a jaspis.
