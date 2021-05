Rukopisy básní Emily Brontëovej sa môžu vydražiť za milión libier

Londýn 25. mája (TASR) - "Stratená knižnica" britskej literatúry vrátane vzácnych rukopisných básní Emily Brontëovej pôjde do dražby, ktorú usporiada aukčný dom Sotheby's. Informovala o tom v utorok stanica BBC.



Obsah tzv. honresfieldskej knižnice, ktorú objavili po takmer 100 rokoch zabudnutia, pôjde do dražby na tri razy. Aukčný dom predpokladá, že Emilyne básne sa predajú za 800.000 až 1,2 milióna libier.



Prvé vydanie jej slávneho románu Búrlivé výšiny by mohlo vyniesť 200.000 až 300.000 libier.



Emily Brontëová bola počas svojho života málo známa ako spisovateľka, ale v roku 1847 – len rok predtým, ako zomrela na tuberkulózu – napísala zmienený román o vášnivej láske.



Verejnosť bude môcť vidieť výber z tejto knižnice na výstavách v Londýne, Edinburghu a New Yorku.



Súčasťou knižnice je aj súbor básní, poznámok, osobných listov a myšlienok, ktoré dal dokopy škótsky bard Robert Burns, keď bol ešte neznámym 24-ročným mladíkom.



Ďalšou súčasťou zbierky sú prvé vydania diel Jane Austenovej či kompletný rukopis historického románu Rob Roy od Waltera Scotta z 19. storočia.



Zbierka sa naposledy predala v aukčnom dome Sotheby's v roku 1879 za desať libier, uvádza BBC. Avizovaná dražba viac než 500 položiek sa uskutoční v troch častiach v tomto roku a na budúci rok, termíny zatiaľ známe nie sú.



Knižnicu pôvodne zozbierali majitelia mlyna Alfred a William Lawovci, ktorí vyrastali neďaleko domova sestier Brontëových v anglickom grófstve Yorkshire.



Bratia žili v sídle Honresfield House pri meste Rochdale. Keď zomreli, Williamov synovec zdedil ich majetok vrátane knižnice. Tá však po smrti tohto dediča v roku 1939 upadla do zabudnutia.