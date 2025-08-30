< sekcia Magazín
Ruženy sú sčítané, názor nezmenia ľahko
Ide o dámy, ktoré ani chvíľu nevydržia v pokoji.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Ženské meno Ružena má latinský pôvod - Rosalia - a znamená "ruža". Nositeľku tohto mena oslovujeme Róza, Ruženka. Na Slovensku sa meno Ružena vyskytovalo skôr v minulosti, častejšie ho teraz nájdeme v Čechách.
Ruženy, oslavujúce meniny 30. augusta, sú ženy, pri ktorých nikdy presne nevieme, ako zareagujú a kam sa vyberú. Ide o dámy, ktoré ani chvíľu nevydržia v pokoji. Stále musia byť tam, kde sa niečo deje. Sú sčítané a nemenia ľahko názory. Oplývajú sebavedomím a niekedy sa správajú panovačne.
Zameriavajú sa na profesiu, kde je potrebný častý kontakt s verejnosťou, preto ich priťahuje práca napríklad v oblasti kultúry. Najlepšie sa cítia v kruhu svojej rodiny, kde žiaria. Sú z nich príjemné hostiteľky. Ako priateľky sú Ruženky plné porozumenia, možno sa im vždy zdôveriť.
Sú životaschopné, no ak sa nevyvážene stravujú, riskujú, že priberú. Vyhýbať by sa mali najmä sladkostiam.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Šťastné farby Ruženy sú žltá, hnedá a zlatá. Ochranné rastliny ľubovník, nechtík a rumanček, ochranné kamene jantár, topás a olivín.
