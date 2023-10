Rýchle, jednoduché a efektné: Zdobenie, ktoré bude baviť celú rodinu

Bonusový tip Pečieme s láskou aj v roku 2024

Vráťte sa k tradíciám a vytvorte si dokonalú rodinnú pohodu, ktorú prinášajú spoločne strávené chvíle v kuchyni. Zažite množstvo zábavy a nechajte sa inšpirovať k sladkému pečeniu exkluzívnymi receptami z kalendára Dr. Oetker - Pečieme s láskou 2024. Okrem tradičného nástenného kalendára sa môžete tešiť aj na praktický stolový variant s receptom navyše!

Čo je ešte super? Prípravu týchto originálnych receptov hravo zvládne každý člen rodiny. Navyše vaše obľúbené recepty môžete ľahko vystrihnúť a uložiť do šanónu na budúce použitie. Neváhajte a prekvapte seba alebo svojich blízkych týmto praktickým darčekom plným výnimočných receptov a krásnych fotografií. Tento kalendár bude celý rok pastvou nielen pre oči, ale aj gastronomickým potešením.



Prajeme Vám množstvo zábavy v kuchyni, krásne chvíle s rodinou a dobrú chuť!



Kalendár Pečieme s láskou 2023 si zakúpite

Cena kalendára „Pečieme s láskou“ 2024 od Dr. Oetker: 6,49 €

Bratislava 15. októbra (OTS) - Stačí, ak zapojíte vašu predstavivosť a siahnete po tých správnych pomocníkoch, s ktorými bude dekorovanie sviatočných dobrôt hračkou! Vráťte sa k tradíciám a vytvorte si dokonalú rodinnú pohodu, ktoré prinášajú spoločne strávené chvíle v kuchyni.História zdobenia medového cesta siaha do hlbokej minulosti a odráža bohatú paletu kultúrnych vplyvov. Dnes sa táto tradícia pevne zakorenila a prenikla do domácností po celom svete. Mnohí sa pri zdobení inšpirujú tradičnými vzormi ľudovej kultúry, zatiaľ čo iní radi experimentujú s novými trendmi. Samotný proces zdobenia si však vyžaduje veľkú zručnosť, preto sa postupne vytvorili rôzne techniky zdobenia. Moderné technologické „vychytávky“ nám umožňujú, aby sa každý mohol zapojiť do procesu zdobenia a vytvoriť jedinečné umelecké diela plné detailov a farieb. Dekoračné Tubičky Dr. Oetker sú skvelým príkladom.S ich praktickosťou, jednoduchou manipuláciou a širokou paletou farieb môžete hravo vytvoriť 3D zdobenie, ktoré okúzli svojou originalitou.Vyčarujte luxusné dobroty na sviatočný stôl vďaka limitovanej sezónnej novinke – Tubičky čokoláda & karamel Dr. Oetker , ktoré sú atraktívnymi dekoračnými cukrárskymi polevami s chuťou tmavej, mliečnej, bielej čokolády a neodolateľného sladkého karamelu v jednom balení. Sú ideálnou voľbou nielen pre jednoduché a krásne zdobenie medovníčkov, ale aj drobného pečiva či tort. Cukrárska poleva je krásne hladká a rýchlo zasychá. Tubičky sa výborne držia a majú tenké zakončenie. Preto sa s nimi ľahko zdobí, kreslí a píše. Navyše zdobenie baví úplne každého a hravo ho zvládnu aj tí najmladší cukrári. Čo je ešte super? Na konci zdobenia zostane každý čistý!V sortimente dekorácií celoročne nájdete rozprávkové Tubičky pastelové 4 farby Dr. Oetker , ktoré si získajú vaše srdce jemnými pastelovými farbami ako ružová, zelená, modrá či oranžová. Ak preferujete sýtejšie farby, určite vyskúšajte Tubičky farebné 4 farby Dr. Oetker s jasnými farbami ako žltá, červená, zelená a neutrálna biela. Milovníci tradičného bieleho zdobenia ocenia Tubičky biele Dr. Oetker , s ktorými vytvoríte originálne umelecké diela.Zdroj: Dr. OetkerVáš obľúbený dekoračný sortiment Dr. Oetker odteraz nájdete s novým a ešte lákavejším dizajnom obalov s modernou grafickou koncepciou, ktorá nadchne všetky vekové kategórie na prvý pohľad.Ešte skôr ako sa pustíte do pečenia medovníkov, rozmyslite si, aké tvary budete piecť. Správny výber tvarov a foriem vám môže výrazne uľahčiť zdobenie.Pred tým ako začnete zdobiť medovníky, nechajte ich poriadne vychladnúť. Vlhkosť vo vnútri medovníkov po upečení môže ovplyvniť konzistenciu cukrového zdobenia, alebo spôsobiť jej odlupovanie.Skôr než sa pustíte do zdobenia, vyskúšajte na nečisto rôzne motívy a vzory a vyberte si z nich tie, ktoré chcete naniesť na medovníky.Nebojte sa experimentovať a vytvárať pestrofarebné vzory pomocou dekoračných, ktoré budú odrážať vašu jedinečnú tvorivosť.Okrem cukrovej polevy môžete na zdobenie medovníkov využiť drobné sušené ovocie, orechy alebo originálny sortiment Zdobení Dr. Oetker Viac informácií a skvelé recepty nájdete na www.oetker.sk