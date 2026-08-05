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S Revolverom pred 60 rokmi priniesli Beatles revolúciu v popmusic
Do štúdia si priniesli nové skúsenosti, ktoré výrazne ovplyvnili konečnú podobu albumu.
Autor TASR
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Londýn/Bratislava 5. augusta (TASR) - Experimenty rozširujú poznanie a ich východiskom je sloboda. V prípade siedmeho štúdiového albumu skupiny Beatles, ktorý liverpoolska štvorica vydala 5. augusta 1966, zohrali významnú úlohu aj tri mesiace voľna. Takútu komfortnú fázu John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr nezažili od nástupu „beatlemánie“, teda od roku 1963. Platňa Revolver bude mať v stredu 60 rokov.
V decembri 1965 „Chrobáci“ ukončili turné a zároveň odmietli nakrúcanie ďalšieho filmu, a tak sa pred nimi otvoril na ich pomery nezvyčajný priestor. Rozhodli sa nahrať nový album, o ktorom Lennon predpovedal, že to bude úplne odlišná „štúdiovka“, akú dovtedy nahrali.
Pôvodne chceli tvoriť v modernom štúdiu Stax Records v americkom Memphise, napokon však opäť skončili vo svojom domovskom prístave Abbey Road. Dôvody boli dva - prehnané finančné požiadavky amerického štúdia a logistika, teda udržanie nahrávania v tajnosti, čo bolo v čase vrcholiacej „beatlemánie“ v Spojených štátoch amerických takmer nemožné.
Do štúdia si priniesli nové skúsenosti, ktoré výrazne ovplyvnili konečnú podobu albumu. Lennon hlbšie spoznal účinky LSD, McCartney sa ponoril do klasickej hudby a Harrison výrazne koketoval s indickou hudbou a kultúrou, čo sa už prejavilo aj na predchádzajúcom albume Rubber Soul, v piesni Norwegian Wood.
V štúdiu Abbey Road sa slávna štvorica zavrela 6. apríla 1966 a nahrávanie trvalo do 21. júna toho istého roku. Ako producent sa na nahrávke samozrejme podieľal „piaty člen Beatles“ George Martin a významnú úlohu zohral Geoff Emerick, ktorý sa podpísal pod nekonvenčný zvuku albumu a Abbey Road premenil doslova na hudobné laboratórium.
Revolver obsahuje 14 rôznorodých skladieb, z ktorých len dve sú dlhšie ako tri minúty. Album otvára bluesom ovplyvnený song Taxman. Nasleduje skladba Eleanor Rigby, v ktorej namiesto tradičných nástrojov znie sláčikové okteto. V piesni I'm Only Sleeping odznie zasa gitarové sólo odzadu. Indické nástroje - sitár a tablu - dominujú v skladbe Love You To. Na Revolver umiestnili aj slávny singel Yellow Submarine vo vokálnom podaní Ringa Starra, ktorý pripomína detskú pesničku. Džezová dychová sekcia zdokonaľuje song Got To Get You Into My Life.
Výnimočná psychedelická pieseň Tomorrow Never Knows uzatvára celý set. Nahrávali ju niekoľko týždňov a v skladbe znie hypnotický, stále sa opakujúci rytmus bicích. Pri nahrávaní otestovalo štúdio Abbey Road prvýkrát technológiu umelého zdvojenia spevu. Na rozdiel od vtedajších popových piesní celá skladba stojí na jedinom akorde (C dur), čo vytvára meditatívnu atmosféru. Hudobníci využili tiež päť rôznych zvukových slučiek spustených súčasne.
Revolver priniesol aj inovácie v tvorbe textov skupiny Beatles. Na albume sa spieva o ľudskej osamelosti, smrti, spoločenských problémoch či psychedelických tripoch. Text k Eleanor Rigby je dokonca dielom všetkých členov kapely. Pri texte k Tomorrow Never Knows sa Lennon inšpiroval knihou The Psychedelic Experience od Timothyho Learyho, ktorá zase vychádza z Tibetskej knihy mŕtvych.
Originalitu nahrávky, ktorá púta pozornosť aj po šiestich desaťročiach, dotvára obal, o ktorý sa postaral nemecký grafický dizajnér Klaus Voormann. Zobrazuje kreslené portréty členov Beatles, z ktorých vyrastajú ďalšie menšie fotografie a portréty slávnej štvorice. Za dizajn kombinujúci kresbu a koláž dostal Voormann cenu Grammy za najlepší obal hudobného albumu.
Platňa sa ako všetky predchádzajúce dostala na špicu domáceho rebríčka a odkazujú na ňu všetky relevantné ankety. Podľa NME (z roku 2013) je Revolver druhý najväčší album všetkých čias.
V decembri 1965 „Chrobáci“ ukončili turné a zároveň odmietli nakrúcanie ďalšieho filmu, a tak sa pred nimi otvoril na ich pomery nezvyčajný priestor. Rozhodli sa nahrať nový album, o ktorom Lennon predpovedal, že to bude úplne odlišná „štúdiovka“, akú dovtedy nahrali.
Pôvodne chceli tvoriť v modernom štúdiu Stax Records v americkom Memphise, napokon však opäť skončili vo svojom domovskom prístave Abbey Road. Dôvody boli dva - prehnané finančné požiadavky amerického štúdia a logistika, teda udržanie nahrávania v tajnosti, čo bolo v čase vrcholiacej „beatlemánie“ v Spojených štátoch amerických takmer nemožné.
Do štúdia si priniesli nové skúsenosti, ktoré výrazne ovplyvnili konečnú podobu albumu. Lennon hlbšie spoznal účinky LSD, McCartney sa ponoril do klasickej hudby a Harrison výrazne koketoval s indickou hudbou a kultúrou, čo sa už prejavilo aj na predchádzajúcom albume Rubber Soul, v piesni Norwegian Wood.
V štúdiu Abbey Road sa slávna štvorica zavrela 6. apríla 1966 a nahrávanie trvalo do 21. júna toho istého roku. Ako producent sa na nahrávke samozrejme podieľal „piaty člen Beatles“ George Martin a významnú úlohu zohral Geoff Emerick, ktorý sa podpísal pod nekonvenčný zvuku albumu a Abbey Road premenil doslova na hudobné laboratórium.
Revolver obsahuje 14 rôznorodých skladieb, z ktorých len dve sú dlhšie ako tri minúty. Album otvára bluesom ovplyvnený song Taxman. Nasleduje skladba Eleanor Rigby, v ktorej namiesto tradičných nástrojov znie sláčikové okteto. V piesni I'm Only Sleeping odznie zasa gitarové sólo odzadu. Indické nástroje - sitár a tablu - dominujú v skladbe Love You To. Na Revolver umiestnili aj slávny singel Yellow Submarine vo vokálnom podaní Ringa Starra, ktorý pripomína detskú pesničku. Džezová dychová sekcia zdokonaľuje song Got To Get You Into My Life.
Výnimočná psychedelická pieseň Tomorrow Never Knows uzatvára celý set. Nahrávali ju niekoľko týždňov a v skladbe znie hypnotický, stále sa opakujúci rytmus bicích. Pri nahrávaní otestovalo štúdio Abbey Road prvýkrát technológiu umelého zdvojenia spevu. Na rozdiel od vtedajších popových piesní celá skladba stojí na jedinom akorde (C dur), čo vytvára meditatívnu atmosféru. Hudobníci využili tiež päť rôznych zvukových slučiek spustených súčasne.
Revolver priniesol aj inovácie v tvorbe textov skupiny Beatles. Na albume sa spieva o ľudskej osamelosti, smrti, spoločenských problémoch či psychedelických tripoch. Text k Eleanor Rigby je dokonca dielom všetkých členov kapely. Pri texte k Tomorrow Never Knows sa Lennon inšpiroval knihou The Psychedelic Experience od Timothyho Learyho, ktorá zase vychádza z Tibetskej knihy mŕtvych.
Originalitu nahrávky, ktorá púta pozornosť aj po šiestich desaťročiach, dotvára obal, o ktorý sa postaral nemecký grafický dizajnér Klaus Voormann. Zobrazuje kreslené portréty členov Beatles, z ktorých vyrastajú ďalšie menšie fotografie a portréty slávnej štvorice. Za dizajn kombinujúci kresbu a koláž dostal Voormann cenu Grammy za najlepší obal hudobného albumu.
Platňa sa ako všetky predchádzajúce dostala na špicu domáceho rebríčka a odkazujú na ňu všetky relevantné ankety. Podľa NME (z roku 2013) je Revolver druhý najväčší album všetkých čias.