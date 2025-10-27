Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Magazín

Sabína je súťaživá

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Sabíny ovplyvňuje planéta Venuša. Ich šťastné farby sú modrá, biela a žltá.

Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Ženské meno Sabína má latinský pôvod a jeho význam je "pochádzajúca z kmeňa Sabínov" v Taliansku. Na Slovensku sa veľmi neudomácnilo. Ak sa predsa len s nositeľkami tohto mena stretneme, oslovujeme ich Saba, Sabi, Sabínka.

Sabíny, ktoré majú meniny 27. októbra, sú prevažne materialisticky založené a dôležitý v ich živote je úspech. Ak sa pre niečo rozhodli, je ťažké chcieť, aby zmenili názor. Priateľstvo so Sabínou je skôr vzácnosť. Iba zriedkavo dôverujú iným a o svojom súkromí hovoria málo.

Aj v školských laviciach, rovnako ako počas celého života, podľahnú túžbe súťažiť a s prehľadom získavajú akademické tituly. Ich život je silne zameraný na výber povolania a sebarealizáciu v práci. Sabíny sa v pracovnom tíme prejavujú ako cieľavedomé, taktné a opatrné.

Sabíny sú odolné. Vedia sa psychicky i fyzicky brániť a vytvoriť si životnú rovnováhu. Z času na čas môžu mať problémy s ochoreniami dýchacích ciest. Do jedálnička by si mali zaradiť najmä jablká a ryby.

Sabíny ovplyvňuje planéta Venuša. Ich šťastné farby sú modrá, biela a žltá. Ochranné rastliny myší chvost, fialka a prvosienka, ochranné kamene achát, zafír a koral.
.

