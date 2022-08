Poznáme Babičku roka 2022. Porota vybrala kandidátku z Veľkého Krtíša

Sabinov 11. augusta (TASR) - Víťazkou celoslovenskej súťaže Babička roka 2022 sa stala Eva Henteková z Veľkého Krtíša. Porota ju vyberala spomedzi šiestich kandidátok z celého Slovenska. Publikum si zvolilo i najsympatickejšiu súťažiacu Máriu Valigurskú z Nižných Ružbách v Prešovskom kraji, ktorá dostala titul Babička sympatia. Organizátorom celoslovenskej súťaže Babička roka je Jednota dôchodcov Slovenska a mesto Sabinov.



"Som veľmi rád, že sa na ľudí, ktorí nie sú v ekonomicky aktívnom veku, prestali pozerať ako na ľudí, ktorí len trávia svoj čas doma a sledujú televíziu. Dnešné podujatie nám ukázalo, že sú to aktívni ľudia, ktorí si plnia svoje sny. Obdivujem odvahu našich babičiek, odkryť časť svojho života, koníčkov a spomienok. Takéto podujatia majú veľký zmysel hlavne preto, aby sme si všetci uvedomili, že na Slovensku máme veľkú skupinu ľudí, ktorí majú ešte stále čo dať našej spoločnosti," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý odovzdal ocenenia.



"Babičky sa vždy predstavia, svoj kraj, dedinu, prípadne mesto, odkiaľ pochádzajú. Súťažia v ľubovoľných disciplínach, väčšinou je to spev, tanec, prípadne umelecké slovo. Na základe týchto dojmov, ktoré urobia so svojimi vystúpeniami, následne ich porota hodnotí," doplnil riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Sabinove Jozef Váhovský.



"Som veľmi rada a prekvapená, že som to získala. Už som dvakrát bola babičkou okresu, aj kraja, teraz som Babičkou sympatia. Som všestranná osoba v dedine, každý ma pozná. Napríklad piekla a varila som na svadby, krstiny, pohreby. Teraz vyšívam, napríklad kroje," povedala Valigurská.



"Mňa to veľmi prekvapilo. Počítala som, že to vyhrá staršia pani, ktorá získala cenu Babička sympatia. Veľmi sa teším. Porotu asi najviac zaujal spev. Vybrala som si pieseň Vráť mi tie hviezdy od Beátky Dubasovej. Rada robím všetko, hrám divadlo, venujem sa folklóru a robím veľa i s deťmi," priblížila Henteková.



Ministerstvo práce sa podľa Krajniaka so zástupcami dôchodcov pravidelne stretáva a komunikuje s nimi o ďalších možnostiach zlepšenia ich postavenia či formách pomoci. Jedným z výsledkov je predčasné vyplatenie 13. dôchodku, ktorý už jeho poberatelia dostali na účet v júli. Balík skôr vyplatených dôchodkov predstavoval takmer 294 miliónov eur.



"Na základe požiadaviek Jednoty dôchodcov Slovenska pripravuje rezort práce možnosti ďalšej inflačnej pomoci pre seniorov, ktorej návrh predstavíme koncom leta," dodal Krajniak.