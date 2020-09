SAE plánujú v roku 2024 vyslať na Mesiac robotické vozidlo

Dubaj 29. septembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) plánujú v roku 2024 vyslať na Mesiac kozmickú sondu a preskúmať jeho povrch. Oznámil to v utorok viceprezident SAE a dubajský emir Muhammad ibn Rášid Maktúm, uviedli agentúra AP a spravodajská stanica ABC News.



Súčasťou misie bude vyslanie prieskumného robotického vozidla (rover) na mesačný povrch. "Prieskumné vozidlo vyrobené v SAE pristane v roku 2024 na povrchu Mesiaca v oblasti, ktoré predtým misie s ľudskou posádkou neskúmali," napísal dubajský emir na Twitteri.



Maktúm nekonkretizoval miesto, ktoré vozidlo preskúma, ani to, ako bude rover dopravený do kozmu. Rover má byť pomenovaný Rášid po jeho zosnulom otcovi.



V prípade, že táto misia bude úspešná, sa SAE stanú po USA, Sovietskom zväze a Číne štvrtou krajinou sveta, ktorej sa podarilo na Mesiac vyslať vlastnú kozmickú sondu. Naopak neúspešné boli misie Izraela, Indie a Japonska.



SAE ešte v júli tohto roku ako prvá arabská krajina spostila prieskum Marsu. Raketa HII-A odštartovala 20. júla z japonského kozmodrómu Tanegašima. Sonda Amal (Nádej) by mala k Marsu doraziť vo februári 2021. Cieľom tejto dvojročnej misie je poskytnúť komplexný obraz o dynamike počasia na červenej planéte.