Saint Laurent plánuje otvoriť nový závod na výrobu kožených doplnkov

Scandicci 10. januára (TASR) - Francúzska módna značka Saint Laurent, ktorá je súčasťou koncernu Kering, plánuje otvoriť blízko Florencie nový závod na výrobu kožených doplnkov. Vzniknúť by malo zhruba 300 nových pracovných miest. Uviedla to v piatok šéfka Saint Laurent Francesca Bellettiniová.



Saint Laurent podpísal so štátnou bankou pre obnovu a rozvoj Cassa Depositi e Prestiti 27-ročný kontrakt na prenájom dvoch dlhodobo opustených budov, ktoré sa zrenovujú a v septembri 2022 presunú pod kontrolu francúzskej značky.



Nový závod v centre Toskánska bude vyrábať kabelky a peňaženky. Saint Laurent okrem toho investuje aj do rozšírenia výroby topánok v regióne Benátsko na severovýchode Talianska.