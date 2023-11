Sam Smith je prvým ohláseným headlinerom Colours of Ostrava 2024

Bratislava 2. novembra (TASR) - Spevák Sam Smith vystúpi na Colours of Ostrava 2024. Britský spevák, ktorý získal päť cien Grammy, predstaví svoj najnovší album Gloria a sľubuje veľkolepú šou za účasti hudobníčky Kim Petrasovej. Meno prvého headlinera osobne oznámila umelecká riaditeľka festivalu Zlata Holušová na stretnutí s fanúšikmi. TASR o tom informoval PR manažér Zdenko Hanout.



Na stretnutí s fanúšikmi festivalu organizátori predstavili aj ďalšie mená. Vystúpi japonský budhistický mních Yogetsu Akasaka s fascinujúcou a úplne inovatívnou formou meditačnej hudby beatbox. Ďalším menom je sedemčlenná holandská skupina Son Mieux, ktorá znovuobjavuje hudobné aranžmány a kostýmy disko vlny 70. rokov. Vystúpi aj trio Klangphonics, ktoré spája elektronickú hudbu a živé nástroje do melodického techna a energického deephouse.



V poradí 21. ročník festivalu sa uskutoční od 17. do 20. júla 2024 v Dolných Vítkoviciach. Súčasťou festivalu je medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, premietanie filmov z MFF Karlove Vary, množstvo divadelných predstavení a umeleckých inštalácií. Na ôsmich hudobných pódiách sa predstaví viac ako 100 kapiel a na 11 pódiách diskusného fóra Meltingpot vystúpi viac ako 200 rečníkov z celého sveta.