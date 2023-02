Samo Tomeček a Katka Ščevlíková predstavili duet Najkrajší deň

Bratislava 20. februára (TASR) - Speváci Samo Tomeček a Katka Ščevlíková nahrali po desiatich rokoch spolupráce svoj prvý duet s názvom Najkrajší deň. Autorom hudby je Tomeček spolu s gitaristom a spoluproducentom Samom Kovácsom. O text sa postaral raper Suvereno a časť textu dopísala aj Ščevlíková. K piesni nakrútili aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Po nešťastnom covidovom období a terajšej vojne na Ukrajine potrebujú ľudia čo najviac pozitívnej energie a to je presne posolstvo tejto piesne. Pretože najkrajší deň môže byť naozaj každý deň. Často si totiž podľa mňa nevážime to, čo máme. Preto 'rob, čo môžeš, s tým, čo máš, tam, kde si, a to si váž' je moja mantra. Tešiť sa z každého možného dňa je to najviac, čo môžeme urobiť. Naozaj prežívať tento text je aj pre mňa každodenným prianím. Uvedomil som si to práve po takmer dvoch rokoch, keď som si myslel, že už snáď nebudem nikdy môcť koncertovať. Preto keď som sa od mája 2022 vrátil na pódiá po zrušení všetkých zákazov, mal som slzy na krajíčku a neskutočne som si užíval každý jeden koncert," priznal Tomeček.



Spevák si k nahrávke pozval speváčku Ščevlíkovú, ktorá dopísala aj časť textu. Pre neho je to druhý duet so ženou, prvý naspieval s Celeste Buckingham.



"Vytvoriť niečo spoločné sme plánovali už dlho. Reggae milujem, tak som nezaváhala. Samko necháva vždy hudobníkom okolo seba slobodu. Druhú slohu, pôvodne Suverenovu, som si pristrihla a doladila podľa seba. V rámci kapely je to vždy tímová práca a cieľom je nájsť najlepšiu možnú verziu," skonštatovala Ščevlíková.



O klip sa postaral Peter Kanda, s ktorým Tomeček už spolupracoval na predchádzajúcich dvoch videoklipoch. Nakrúcalo sa počas nahrávania skladby v štúdiu v Galante aj v Bratislave pri Dunaji. V klipe sú aj zábery s výhľadom na Bratislavský hrad.