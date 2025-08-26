Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Samuel je seriózny

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V spoločnosti dokážu Samuelovia pútavo a múdro rozprávať.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Mužské meno Samuel má hebrejský pôvod a v preklade znamená "meno Božie". Toto biblické starozákonné meno je na Slovensku menej zaužívané a nositeľov oslovujeme prevažne Samo, Samko.

Samuelovia, ktorí majú meniny 26. augusta, sú seriózni a usilovní muži, ktorí vedia presne, čo chcú. Bezprostredne prinášajú lásku ľuďom, ktorí sú im blízki.

Pomerne zavčasu vedia, aké povolanie si vyberú. Väčšinou sa rozhodnú pre miesto advokáta, či sudcu, uplatnenie môžu nájsť aj v odboroch alebo v umení. Ich reakcie sú zdržanlivé.

V spoločnosti dokážu Samuelovia pútavo a múdro rozprávať. Ako priateľ je Samuel ten, ktorý vždy prejavuje pochopenie a dôveru.

Zdravie Samuelov je priemerné, sú odolní voči únave. Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby Samkov sú žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava a rimbaba a ochranné kamene ametyst, smaragd a tyrkys.
.

