Sarandonová dostane najprestížnejšiu španielsku filmovú cenu Goya
Autor TASR
Madrid 29. januára (TASR) - Americká herečka Susan Sarandonová dostane prestížnu španielsku filmovú cenu Goya za „výnimočnú“ kariéru a „odvážne politické aj sociálne angažovanie sa“, oznámila Španielska akadémia filmových umení a vied (AACCE). TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Sarandonovú (79) 28. februára v Barcelone ocenenia na 40. ročníku udeľovania cien Goya za to, že predstavuje „dokonalú kombináciu talentu, profesionálneho úspechu, šarmu, ako aj spoločenského a politického angažovania sa“, uviedla AACCE.
„Jej kariéra zahŕňa nespochybniteľné majstrovské diela, ikonické filmy, ktoré sa stali súčasťou populárnej kultúry,“ tvrdí AACCE, ktorá medzi Sarandonovej „legendárne tituly“ zaradila filmy Čarodejnice z Eastwicku, Klient a Atlantic City.
Akadémia vyzdvihla jej „všestrannosť, jej hlas v mnohých kauzách či jej záujem o riskantné a experimentálne filmy“ ako napríklad klasiku Thelma a Louise.
Sarandonová získala v roku 1996 Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo filme Mŕtvy muž prichádza, kde stvárnila mníšku, ktorá podporuje muža odsúdeného na smrť.
AACCE ju tiež nazvala „oddanou obhajkyňou ľudských práv“. Sarandonová bola hlasnou kritičkou toho, čo nazvala „genocídou“ v Pásme Gazy, a zapojila sa aj do diskusií o slobode prejavu a treste smrti v Spojených štátoch. Pridá sa tak ku Cate Blanchettovej, Juliette Binocheovej, Sigourney Weaverovej a Richardovi Gereovi, ktorí sú medzi laureátmi ceny Goya.
