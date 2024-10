SASH predstavila nový singel Jeden z milióna

Bratislava 11. októbra (TASR) - SASH, vlastným menom Alexandra Okálová, predstavila nový singel a videoklip Jeden z milióna. Emotívna skladba má pre túto dobu veľmi príznačné a silné posolstvo, ktorým je - Nenechať sa umlčať, nech sa deje čokoľvek. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.



Skladba vyšla v symbolický dátum 10. októbra, čo je na celom svete Medzinárodný deň duševného zdravia, a skladba hovorí o šikane, ktorá negatívne ovplyvňuje psychiku jej obetí. Nie je však smutná, naopak, ide z nej nádej a SASH sa prostredníctvom jej textu prihovára práve 'šikanátorom'. Odpúšťa im, snaží sa ich pochopiť, pretože verí, že aj oni sú len obeťami, ktorým niekto ublížil, a preto sa teraz mstia na druhých.



Skladba sa zároveň pozitívne ladeným, oslobodzujúcim refrénom snaží podporiť všetky obete, aby sa nevzdávali a verili svojmu vnútornému hlasu. "Nemusíte mlčať len preto, že to, čo hovoríte a ako to hovoríte, druhých zneisťuje alebo im to dokonca prekáža. Ak niečomu naozaj veríte a máte svoj cieľ, svoju pravdu, nikto vám to nevezme a vždy má zmysel pokračovať. Nenechajte sa umlčať," vraví speváčka.



Jeden z milióna je v poradí tretím singlom z pripravovaného EP, ktoré by malo vyjsť v novembri. Jeho spoluautorom a producentom je Maxx Miklos, pod ktorého taktovkou vzniklo celé EP. Klip je ladený do retro štýlu a natáčal sa v priestoroch novozrekonštruovaného kaštieľa v Blatnej na Ostrove. Režisérom klipu je Pierre Lexis, ktorý sa spolupodieľal na námete spolu so speváčkou a postaral sa aj o postprodukciu.