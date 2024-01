Scandi 2024 otvára dánsky historický epos s M. Mikkelsenom

Bratislava 24. januára (TASR) - Dánska historická dráma Bastard v hlavnej úlohe s Madsom Mikkelsenom otvorí v stredu prehliadku súčasných severských filmov Scandi. Jubilejný 10. ročník ponúkne do 31. januára výrazné tituly súčasnej kinematografie Dánska, Švédska, Fínska, Nórska a Islandu v kinách po celom Slovensku.



"Mads Mikkelsen v novom filme Nikolaja Arcela srší charizmou ako ctižiadostivý kapitán Ludvig Kahlen, ktorý sa v polovici 18. storočia snaží dobyť dánske vresoviská a založiť novou kráľovskú kolóniu," približujú organizátori filmovej prehliadky historický epos, ktorý na Európskych filmových cenách získal ocenenie za najlepší herecký výkon, najlepšiu kameru a kostýmy.



Scandi organizuje distribučná spoločnosť Film Europe. V rámci prehliadky prináša desať premiér a tri špeciálne uvedenia v 40 kinách v 31 slovenských mestách. Okrem očakávaného filmu Nikolaja Arcela Bastard uvedie aj romantickú drámu Bozk z dielne dánskeho režiséra Billeho Augusta, držiteľa dvoch Zlatých paliem z Cannes aj Oscara. Vo svojej štyri dekády trvajúcej tvorbe oslovil filmových fanúšikov snímkami ako Pelle Dobyvateľ (1987), Bedári (1998) či Nočný vlak do Lisabonu (2013). "Bozk sleduje v predvojnovej Európe Antona, mladého muža, ktorý túži očistiť meno svojej rodiny, namiesto toho sa však zaplieta do siete sľubov, klamstiev a morálnych záväzkov," opisuje Film Europe snímku, ktorú Bille August osobne uvedie vo štvrtok 25. januára v Bratislave.